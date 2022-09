Bányász-rangadóra készül Tombor Csaba vezetőedző együttese. A Kék Tigrisek a jó formában lévő, bár a NEKA ellen, hazai pályán botló, komlóiakat fogadják. A házigazdák a győzelem mellett szeretnék kijavítani a veszprémi fiaskót. Ezt erősítette meg a tatabányaiak szakvezetője is.

– Veszprémben negyvenöt percig jól tartottuk magunkat – emelte ki Tombor Csaba. – Amikor a hazaiak megakadtak, nekik akkor is voltak olyan cseréi, akik átlendítették őket a holtponton. Sokáig mi is bírtuk a BL-tempót, ám a végére elfáradtunk. Most szeretnénk javítani. Szeretnénk győztesen elhagyni a pályát.

Az ellenfélről szólva Tombor edző megjegyezte, hogy a Komló évek óta stabil közép csapatnak számít az élvonalban.

– A belső posztokon különösen erősek – fogalmazott a tatabányai szakvezető. – A védekezésük is masszív és agresszív, azaz nem lesz egyszerű feladatunk. A vendégek támadásainál viszont igyekszünk azt megakadályozni, hogy önfeledten játszadozzanak a kapunk előtt.

Josip Peric, a hazaiak higanymozgású irányítója a meccsel kapcsolatban a következőket mondta: – Teljes gőzzel készülünk a pénteki találkozóra, mert a Komló egy nagyon jó csapat. Biztosak vagyunk benne, hogy harcos mérkőzés lesz, és az ellenfelünk nem adja ingyen a két bajnoki pontot. Úgy gondolom, a meccs esélyesei mi vagyunk, de mindent meg kell tennünk a pályán, hogy ezt be is bizonyítsuk és a szurkolóink bizalmát megháláljuk egy újabb hazai győzelemmel.

A MOL Tatabánya KC gárdája továbbra sem számíthat Hornyák Bence játékára, aki fáradásos sípcsonttöréssel maródi, de még Cristian Ugalde sincs száz százalékos állapotban, így ő sem lép pályára.mA Bányász-rangadón Rontó Á. és Szanyi P. játékvezetők fújják majd a sípot.