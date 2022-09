A Bana 16 ponttal vezeti a bajnokságot, a Csém 15-el a második, most egymás ellen szállnak harcba. A Szákszend vélhetően elhozza a három pontot a sereghajtó Bakonyszombathely otthonából. Vasárnap a múlt héten 24-0-ra nyerő Császár-Ete II. a Várgeszteshez utazik, itt a hazaiak eléggé elmaradtak a tavalyi teljesítményüktől, nem kezdték jól a bajnokságot.

A Bársonyos-Dad derbi hatpontos lesz, a Bokod pedig a Réde ellen tartaná otthon a három pontot. A kiismerhetetlen Oroszlány Tárkányba utazik, itt is szoros lehet a mérkőzés. Északon is bomba rangadók lesznek, hiszen az előző szezon északi bajnoka, a Tardos fogadja az előző szezon déli bajnokát, a Dunaalmást. Jelenleg a Tardos vezet, a Dunaalmás a harmadik. A második helyen álló Naszályra is derbi vár, hiszen a Pilismarót lesz az ellenfél, itt sok gólra lehet számítani. A nulla pontos Annavölgy a múlt héten győzni tudó Szárligetet fogadja, a Bajna pedig a szintén három pontos Süttőt.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 7. forduló

Szept. 25, vasárnap, 14 óra

Bakonyszombathely KSE-Szákszendi SE, Csémi SE-Banai KSK.

16 óra: Gesztesi SE-Császár-Ete II., Bársonyos SK-Dad SE, Bokod FCE-Réde KSE, Tárkány KSE-Oroszlányi SZE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 7. forduló

Annavölgyi BSE-Szárligeti SE, Bajnai SE-Süttői SC, D.M.A.C. Dunaalmás-Tardosi FC, Naszály SE-Pilismarót SC, Tatabányai Vasas-Vértestolnai TE, Bajóti Szikra SE-Bar-Nul Szomód SE.