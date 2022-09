Az Oroszlány az ifjúságiak között is jobbnak bizonyult a nyergesieknél (3-1), így megtartotta második pozícióját, a Nyergesújfalu viszont veresége ellenére is elmozdult az utolsó helyről és jelenleg 11., utolsó előtti. A Bábolna 4-0-ra kikapott és a kilencedik helyre esett vissza. A harmadik vonalban is megyei rangadót vívtak, amelyen a Tatabánya legyőzte a kisbér-hántai Jobb Dámát. A TSC sikerével megtartotta első helyét, a Jobb Dáma egy pozíciót visszacsúszva a hatodik.

NB I., Nyugati csoport, 2. forduló

Nyergesújfalu VSE–Oroszlányi SZE 2-6 (3412-3483)

Bábolna SE–Sárvári Kinizsi SE 7-1 (3441-3193)

NB II., Nyugati csoport, 2. forduló

Tatabányai SC–Jobb Dáma SE 6-2 (3202-3152)