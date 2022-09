A tatai Footoure SE maroknyi csapattal vett részt a rangos eseményen. De az most is beigazolódott, hogy egy-egy csapat erejét nem feltétlenül annak létszáma adja. A tataiak ugyanis olyan nagy klubokkal szemben is állták a versenyt, mint a Ferencváros vagy a Honvéd. A tatai örökifjúak diszkoszvetésben, nehéz-kalapács dobásban, súlylökésben, távol- és hármasugrásban is odatették magukat.

Ezt bizonyítja, hogy id. Nagy Szilveszter 2 ezüst és 2 bronzérmet is szerzett nehéz-kalapács dobásban, diszkoszvetésben és súlylökésben. A fiatalabb korosztályban Nagy Szilveszter, ugyanezekben a versenyszámokban 3 arany és 1 bronzérmet gyűjtött össze. A delegáció harmadik tagja, Nizelberger Róbert minden éremből „beszerzett” egyet-kettőt, azaz 1 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérem került a nyakába. Róbert hármas- és távolugrásban indult, valamint a 100 méteres síkfutásban.