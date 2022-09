A szokatlan kezdési időpont a televíziós közvetítés miatt „alakult ki”, ennek ellenére a házigazdák abban bíznak, hogy a tv-közvetítés ellenére sok szurkoló látogat majd ki az összecsapásra és kellő támogatást nyújt a Kék Tigriseknek ahhoz, hogy megnyerjék a rangadót. Az előző szezon negyedik helyezettjét fogadja az ötödik helyen záró Bányász, azaz egy kőkemény rangadóra van kilátás.

Tombor Csaba, a tatabányaiak vezetőedzője egy korábbi beszélgetés során már utalt arra, hogy ha az első két hazai meccsén nyerni tudna a csapat, az nagy lökést adhatna a nyár folyamán jelentős átalakuláson átesett Kék Tigriseknek. Ezt a véleményét most is fenntartotta a szakvezető.

– Háromesélyesnek tartom a rangadót. Mi még a munka, az út elején tartunk. Ellenfelünknek nem kellett annyi új játékost beépítenie a csapatába, mint nekünk, emellett az Európa Ligában aratott kettős győzelmük is kellő önbizalmat adhat a zöld-fehéreknek az ellenünk vívandó összecsapásra – mondta a szakvezető. A hazaiak mestere azt is kiemelte, hogy a védekezés és a kapusteljesítmény – mint minden meccsen – most is döntő lehet.

– Jó állapotban van a csapatunk, ezért is lenne fontos, hogy jól mutatkozzunk be a bajnokságban hazai pályán. Mindent figyelembe véve nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert az FTC-nek vannak ugyan kiemelkedő teljesítményre képes kézilabdázói, ilyen például a kapus, Borbély Ádám is, ám igazából mint csapat működik kiválóan Pásztor István edzőkollégám alakulata. Az ő érkezése is sok pozitív változást jelentett a Ferencvárosnál. Szerintem ez a Fradi jobb, mint az előző szezonban látott volt. Persze hazai környezetben nekünk nem lehet más célunk, mint a győzelem, ezzel pedig a két pont megszerzése – jegyezte meg Tombor Csaba.

A Tatabánya az első fordulóban 32-25-re nyert az újonc Budai Farkasok vendégeként, így jelenleg a harmadik helyen áll, míg a Ferencváros első bajnokiját vívja ebben a szezonban. A rangadón Bíró Ádám és Kiss Olivér játékvezetők fújják majd a sípot.

Kézilabda, NB I., férfi, 2. forduló

MOL Tatabánya KC–FTC

Tatabánya, multifunkciós sportcsarnok, szombat, 14.10 óra.