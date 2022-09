Hetes rögbi, NB I., női, 1. forduló

Budapest, Budapest Rugby Center, vasárnap, 9 óra.

Az előző szezonban bronz­érmet szerző Esztergomi Vitézek RAFC természetesen a 2022-23-as szezonban is indul a felnőtt női bajnokságban, ahol a címvédő Medvék RC, az előző szezon ezüstérmese, a Fehérvér RC, valamint a Budapest Exiles RFC és a Honfoglalók RC mellett a mezőnyhöz idén csatlakozó MTK lesz a Vitézek ellenfele. Az esztergomiak az U18-asok küzdelmeibe is neveztek a hölgyeknél, ahol az utánpótlás-korosztályú leánycsapatot hosszú idő után újra indító Kecskeméti ARC és az itt is induló MTK lesznek a riválisok.

Teke, Szuperliga, női, 2. forduló

Tatabányai SC–Rákoshegyi VSE II.

Tatabánya, szombat, 10 óra.

Az élvonalba visszatért Tatabánya győzelemmel kezdte szuperligás szereplését és a második helyről várhatja a Rákoshegy elleni összecsapást, míg a holnapi rivális kikapott az egyesület első csapatától és az ötödik a kilenc csapatot számláló mezőnyben. Tihanyi Péter szakosztályvezető elmondta, hogy a fővárosiak ellen is nyerni szeretne a TSC. A hazaiak dolgát megnehezítheti, hogy Rohrbacherné még mindig sérült, Kóródi Anita és Kovács Alexandra pedig munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud pályára lépni. Az viszont örömhír, hogy az egy éve ikreknek életet adó Kozma Andrea a hétvégén visszatér a kék-fehérekhez.