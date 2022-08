Az ünnepséget Szabóné Jungvirt Nikoletta nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelenteket, így Czunyiné dr. Bertalan Juditot, az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosát, választókerületünk egyéni országgyűlési képviselőjét, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei társadalmi elnökségének képviseletében Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, Sinkovicz Zoltánt, Kisbér város polgármesterét, dr. Tamtom Pétert, a Spartacus Sportegyesület elnökét, Balogh Orsolyát az MTK Budapest marketing-, és kommunikációs igazgatóját, Bazsánt Józsefet, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzserét és Vajs Tibor református lelkészt.

Példát szeretnének állítani

Sinkovicz Zoltán beszédében elmondta, hogy pár évvel ezelőtt, amikor Kisbér járási központ lett, Tamtom Péterrel azt a célt tűzték ki, hogy jó lenne, ha központi szerepéhez méltóan a sportegyesület egy megyei I-es csapattal rendelkezne. A cél eléréséhez azonban több fejlesztésre volt szükség, amelyekből már többet sikerült elvégezni. Így elkészült már a műfüves pálya, a bútorzattal felszerelt sportöltöző, megújult az élőfüves pálya kúttal és öntözőrendszerrel, új labdafogó hálót és modern világítást kapott a pálya, és most végre méltó módon megvalósult a lelátó is. Köszönetét fejezte ki a polgármester mindenkinek, aki részt vett valamilyen módon a beruházás elkészültében.

Így köszönet illeti a kormány társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerét, Czunyiné dr. Bertalan Juditot és az MLSZ megyei vezetőit a pályázat támogatásáért, Kisbér város képviselő-testületét a 10 millió forintos önerő biztosításáért, dr. Tamtom Pétert és az egyesület munkáját, Mogyorósi László tervezőt és a kivitelezőt, a Renovátió Kft.-t. Kisbér város önkormányzata és a Spartacus Sportegyesület is – folytatta beszédét a polgármester – fontos céljának tartja, hogy a kisbéri születésű híres embereknek emléket állítsanak, melyre már több példa van városunkban.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője az örömhírről közösségi oldalán is beszámolt. Mint bejegyzésében írta, az önkormányzatnak és TAO-s támogatásnak is köszönhetően valósulhatott meg ez a beruházás.

Az elmúlt év végén meghívást kapott az MTK Sportegyesülettől, a Hungária körúti stadion falán, egy kisbéri születésű sportoló, Pozsonyi Imre emléktáblájának avatására. Ennek hatására, a Spartacus SE. támogatásával javasolta a képviselő-testületnek, hogy a sportcentrumunkat nevezzék el Pozsonyi Imréről, melyet a testület elfogadott. Ezzel példát szeretnének állítani a kisbéri fiatal sportolóknak, hogy Kisbérről indulva is eredményes karriert lehet befutni – zárta sorait.

A tárgyi feltételek megvannak

Popovics György gratulált a Komárom-Esztergom Megyei MLSZ társadalmi elnöksége nevében a kisbérieknek, hogy a város sportélete egy újabb színfolttal gazdagodott. Elmondta: már többször jöhetett ide és örülhetett a kisbéri sportszeretőkkel együtt egy-egy beruházás átadásán, melynek mindig örömmel eleget tett. Hozzátette, nagyon reméli, hogy előbb-utóbb lesz Kisbérnek, és így a Bakonyaljának Megye I.-es csapata, tudva azt, hogy ez jelentős költségekkel jár, de a tárgyi feltételei már megvannak. Csányi Sándort idézve az elnök elmondta: „Mi megtettük a magunkét, most már a szakmának kell jönni”, bízik abban, hogy most következik egy olyan szakmai munka, amely kiemeli a kisbéri és a Bakonyaljai labdarúgást a Megye II. és III. osztályból, amelyhez mindenkinek kitartást és sok sikert kívánt.

Több mint hatvan éve épült a lelátó

Dr. Tamtom Péter a kettős ünneppel kapcsolatban Pozsonyi Imréről elmondta, ő nemcsak hogy itt született, hanem itt nőtt fel, itt is járt iskolába, itt kezdett focizni, az MTK-s és nemzetközi éveire itt készült fel Kisbéren. Nemcsak a névadással, hanem egy róla elnevezett utánpótlás-emléktornával, illetve egy vándorkupával is emléket szeretnének állítani, mellyel hagyományt kívánnak teremteni, és amelynek első eseménye az ünnepség előtt már megtörtént. Továbbra is igyekszik az egyesület a létesítményt évről évre továbbfejleszteni, hogy minél több, Pozsonyi Imréhez hasonló képességű sportolót tudjanak kinevelni.

Elmondta, a lelátó 1959-ben épült, a hátfala düledezett volt, padok már nem voltak. Nagyon büszkén állunk itt, mert egy rendkívül nehéz időszakon vagyunk túl, és már nagyon vártuk már ezt a napot. Köszönetét fejezte ki a város önkormányzatának a 30 százalékos saját erő biztosításáért, a taotámogatásokért, amely a költségek majd 70 százalékát adta, valamint a kivitelezőnek. A Covid-időszak miatti áremelkedésekből adódó pluszköltségeket társadalmi felajánlásokból fedezte az egyesület. Ha szalagot vágunk és átvágunk – fejezte be beszédét az elnök úr – akkor azt csak kész állapotában lehet átadni. A mondás szerint egy munka akkor van kész, ha az utolsó szöget is bevertük. Ennek apropóján, a kalapácsokat előkészítve az elnök úr felkérte Czunyiné dr. Bertalan Juditot, és Sinkovicz Zoltánt az utolsó szögek beverésére, akik ezt meg is tették.

Egy rekortánpályát is építenének

Az országgyűlési képviselő visszaemlékezett: amikor a tao struktúráját elfogadták és kialakították, akkor két cél volt előttük. Az egyik a kistelepülési egyesületek számára a sportinfrastruktúra felújítása, biztosítása. Emlékszik arra, hogy 10 évvel ezelőtt hogyan néztek ki Kisbér és a járás településeinek futballpályái, öltözői. Mára már a térség gyermekei utánpótlás focistái sokkal méltóbb körülmények között tudnak sportolni, de még mindig van tennivaló. A másik cél, amit kitűztek, az utánpótlás finanszírozása. Jó látni, hogy ezeknek a taotámogatásoknak köszönhetően van cipő, van mez, és van minden, ami az edzéshez, az utazáshoz szükséges.

Gratulált Kisbérnek ahhoz, hogy vannak itt olyan sportszerető emberek, akik – sokszor lemondással – részt vállalnak a taón keresztül az itteni sportélet működtetésében. Örömét fejezte ki a képviselő asszony, hogy az önkormányzat magáénak érzi nemcsak a futballt, hanem Kisbéri valamennyi sportágát, és azt, hogy Kisbéren már valódi történelme van több sportágnak is. Tamtom Péter által, a képviselő asszonytól idézett szöveghez hűen a képviselő szerint a munkának még mindig nincs vége, mert az utolsó rész akkor lesz elvégezve, ha reményeik szerint egy rövidesen kiírásra kerülő TOP-os pályázat keretein belül itt egy rekortánpályával is tud gazdagodni a sportcentrum.

Az ünnepi beszédek után Czunyiné dr. Bertalan Judit, Popovics György, Sinkovicz Zoltán és dr. Tamtom Péter a nemzeti színű szalag átvágásával átadták az új lelátót, majd Vajs Tibor református lelkész kért áldást az új létesítményre. Ezt követően a szalagot átvágók, kiegészülve Bazsánt Józseffel leleplezték és megkoszorúzták a központi épületen elhelyezett, Pozsonyi Imre tiszteletére készített emléktáblát, így ettől a naptól a Spartacus sportpályát Pozsonyi Imre Sportcentrumként tartják nyilván. A koszorúzás után kezdődött a délután legizgalmasabb eseménye, a Kisbéri Spartacus SE–MTK Budapest FC öregfiúk labdarúgó-mérkőzés. A meccs eredménye 3:3 lett.

Számos csapat edzőjeként dolgozott

Pozsonyi Imre Kisbéren látta meg a napvilágot 1882. február 26-án. Válogatott labdarúgó, nemzeti játékvezető, edző is volt. 1901-től a Magyar Úszó Egyesület középpályás labdarúgója, majd 1903-tól az MTK Budapest futballistája lett. A magyar labdarúgó-válogatott játékosa is volt 1901 és 1902 között. 1903-tól az MLSZ által kiírt bajnokságokban játékvezetőként tevékenykedett. 1904 és 1908 között a futballbíráskodás második generációjának legjobb játékvezetői között tartják nyilván. 1921-től lépett az edzői pályára. Több csapat edzőjeként is dolgozott, mint a lengyel KS Cracovia Kraków, a Spanyol FC Barcelona, vagy a Jugoszláv KSK. 1932-ben visszatért Budapestre, ekkor már a sporttól visszavonultan élt az 1963. október 2-án bekövetkezett haláláig.