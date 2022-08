Kitűnő teljesítményt nyújtott a 2021–22-es szezonban a Tatai AC másodosztályban szereplő csapata, amely az NB I. Nyugati csoportjában 14 győzelem mellett mindössze 2-2 döntetlennel és vereséggel, 48 ponttal a második helyezést szerezte meg a Celldömölk II. együttese mögött. Mivel a Vas megyeieknek a legmagasabb osztályban, az Extraligában is van csapatuk, így a második számú együttes nem juthatott fel. Ez pedig a tataiaknak kedvezett, hiszen ezzel ők kapták meg a lehetőséget a feljebb lépésre, ezzel azonban végül nem éltek.

– A tatai asztalitenisz történetének legjobb szereplését produkáltuk az előző szezonban, amelyért óriási gratuláció jár a csapatnak. Az Extraligát azonban már nem tudtuk elvállalni, hiszen egyrészt itt már az egész országot át kellene utaznunk, másrészt a játék színvonala is jóval magasabb, amihez tovább kellene erősíteni a keretet. Elsősorban utóbbi már nem reális a költségvetésünk szempontjából – tudtuk meg Lukács Csaba szakosztályvezetőtől.

A tataiaknál, akik természetesen már készülnek a következő (ugyancsak másodosztályú) szezonra, történtek változások a nyáron. Nagy érvágás a csapat szempontjából, hogy a gárda egyik erőssége, egyben az utánpótlásnál is edzősködő Sipos Viktor Levente távozik Tatáról, játékosként Szegeden, edzőként Dunakeszin folytatja karrierjét. De nem csak távozó van Tatán, érkezők is lesznek: Sipos helyére Daru Zsolt érkezik Sopronból, míg az utánpótlás megerősítése érdekében Epinger Gábort is átigazolták Veszprémből. A csapat szeptember 10-én kezdi a bajnokságot.

A tataiak legeredményesebb játékosa az előző szezonban Béres Szabolcs lett, aki egyéniben 44 győzelemmel és 5 vereséggel, 90 százalékos teljesítménnyel a harmadik helyen végzett a Nyugati csoport egyéni listáján (ahová a legalább 16 mérkőzést vívó játékosok kerültek fel, összesen 46-an). A TAC második legjobbja Sipos Viktor Levente lett 44-9-es mérleggel (83 százalék), amellyel a hatodik helyen végzett, míg Bak Imre Zoltán 40-9-cel, 82 százalékos mutatóval hetedik lett.

A női utánpótlás-válogatott Adamik Csenge Virág 7-38-as mérleggel (16 százalék) a 44. helyen végzett (a férfiaknál az összes osztályban játszhatnak nők is, Csenge teljesítménye pedig azért sem lebecsülendő, mert a férfiak közé átjátszó hölgyek közül országos szinten ő nyújtotta a második legjobb teljesítményt). A tatai csapat tagja volt még Nagy Balázs (3-0, 100%), a szakosztályvezető Lukács Csaba (1-2, 33%) és Varga Bence (1-4, 20%).