1991 – rég volt, e sorok írója például még meg sem született. Ekkor játszott utoljára megyei első osztályú mérkőzést az Almásfüzitői SC, vasárnap pedig újra, hiszen két év alatt két osztályt ugrott a gárda, ráadásul egyáltalán nem a bennmaradásért fog küzdeni Berlik Zsolt csapata, sokkal inkább a dobogóért harcolhat a játékoskerete alapján. A Sárisáp kerete jócskán átalakult a nyáron, mentek el jó játékosok Csapó Károly csapatától, de érkeztek is újak – nagy kérdés, mire lehet képes a csapat. A Tát is erősödött a nyári pihenő során és a Környe is bevethet majd új játékosokat, így kettejük párharca háromesélyesnek tűnik.