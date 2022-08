A nagy győzelemmel kezdő Lábatlan szerdán pályán volt a kupában, de így is esélyes a Tokod ellen. Utóbbi csapat most mutatkozik be. A Bakonysárkány is egy kiütéses sikerrel mutatkozott be újoncként, most a Gyermely ellen újabb erőfelmérő lehet idegenben, a Gyermely sem játszott még idén. Az Ács és a Kisbér egyaránt vereséggel mutatkozott be, bár a hazaiak hét, a vendégek egy gólt kaptak a nyitányon, de a cél mindkét oldalon a javítás lesz.