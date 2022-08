Az első győzelmét a hétközi fordulóban a Szentlőrinc ellen arató és ezzel első pontjait szerző Dorog tegnap este Szegeden lépett pályára. Fenyvesi László csapatának nem sikerült a szerdai formáját hoznia és miután a hazaiak balhátvédje, Zoran Beronja első félidő hajrájában egyéni akció, majd a második játékrész elején egy szögletet követően is eredményes volt, a hazaiak otthon tartották a két pontot. A Dorog három pontjával továbbra is a 19., utolsó helyen áll a bajnokságban.

Fenyvesi László: – Sajnálom ezt a meccset, mert jól játszottunk, de figyelmetlenségek miatt kaptuk a gólokat. Jóval több nagy helyzetet dolgoztunk ki, mint a hazaiak, de nem tudtunk betalálni. Készültünk a pontrúgásokra, de ebből is kaptunk gólt. Bosszús vagyok, mert volt reális esélyünk a pontszerzésre is.

Labdarúgás, NB II., 4. forduló

Szeged-Csanád GA – Dorogi FC 2-0 (1-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1000 néző, vezette: Kovács J. Z. (Becséri G., Ring K.)

Szeged-Csanád GA: Molnár F. – Könczey, Szilágyi Z., Tóth Bence, Beronja – Sipos Sz., Simon Á. – Pintér Á. (Dobos Á., 69.), Szatmári L. (Farkas Á., 63.), Gajdos – Haruna (Bíró B., 63.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Dorogi FC: Borsos – Tóth Barnabás, Gyurácz, Keresztes, Lakatos Cs. (Vígh Á., 81.) – Lénárth T. – Lustyik (Albert Á., 68.), Szerencsi (Rácz F., 60., Sztojka (Berkó, 81.), Szedlár – Barna G. (Paudits, 60.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Beronja (42., 47.).

Nem sok babér termett NB III.-as csapatainknak tegnap a Fejér–Komárom-Esztergom megyék barátságának jegyében, hiszen mindhárom alakulatunk a szomszédos megye csapatai ellen lépett pályára és mindössze egy pontot szerzett. A sort a Zsámbék kezdte délelőtt 11 órától, a Puskás Akadémia II. vendégeként: Bodó László csapata ezúttal 5-0-s pofonba szaladt bele Felcsúton, így továbbra is sereghajtóként áll az újonc zöld-fehér csapat. A Tatabánya hazai közönség előtt lépett pályára a Bicske ellen, és már 2-0-ra is vezetett, mégis meg kellett elégednie egy ponttal, hiszen a második játékrészben a Bicske egyenlíteni tudott. A TSC a másodikról a negyedik helyre esett vissza a tabellán. A Komárom is otthon próbálkozott a MOL Fehérvár II. ellen. Tóth Tamás negyed óra alatt duplázott a KVSE ellen, és bár László Péter csapata nagyot küzdött, végül 3-2-es vereséget szenvedett. A Komárom a 15. helyre csúszott vissza. Hétvégén csapataink a MOL Magyar Kupában lesznek érdekeltek, így NB III.-as forduló legközelebb augusztus legutolsó napján lesz esedékes.

NB III., Nyugati csoport, 5. forduló

Puskás Akadémia II.–Zsámbéki SK 5-0 (2-0)

Felcsút, vezette: Virág A. Á. (Dobos D., Bencze A.).

Puskás Akadémia: Pécsi – Fodor, Demeter (Dusinszki, 60.), Magasföldi (Pyschur, 77.), Bakos, Major (Kapus, 60.), Kicsun (Ventura-Oliveira, 77.), Bakti, Babós, Makara (Korodi, 66.), Vajda. Vezetőedző: Nagy Ádám.

Zsámbék: Terjék – Somogyi, Orosházi, Sugár B. (Sárközi, 83.), Áprily, Kerék (Csabafi, 60.), Barlangi (Tolnay, 46.), Zsuppán (Martonfi, 69.), Tóth (Csóri, 46.), Harmat, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Magasföldi (20., 41.), Major (48.), Dusinszki (64.), Kapus (76.).

Tatabányai SC–Bicskei TC 2-2 (2-0)

Tatabánya, vezette: Juhász B. (Bertalan D., Urbán R.).

Tatabánya: Lóth – Árvai, Hadobás (Forró, 73.), Kovács I., Krupánszki, Kocsis, Szegleti, Hajas, Molnár, Székely, Letenyei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Bicske: Illés – Lakatos (Varga, 46.), Száhl, Kovács P., Savanya (Gaszner, 75.), Lencsés (Németh, 46.), Kincses, Vékony, Bori, Bozsoki, Molnár A. Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gólszerzők: Árvai (22.), Szegleti (36.), illetve Németh (52.), Kincses (69.).

Komárom VSE–MOL Fehérvár FC II. 2-3 (0-2)

Komárom, vezette: Holczbauer F. (Gyürüsi P., Farkas G. Z.).

Komárom: Bánfalvi – Peszmeg (Gelencsér, 46.), Nagy T., Tóth Gy., Köles, Szecsődi (Juhász R., 78.), Horváth M., Torma (Imrek, 88.), Nagy L. (Tóth P. A., 46.), Katona, Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Fehérvár: Dala – Hodzic, Molnár Cs., Batizi-Pócsi (Csepregi, 56.), Horváth B. (Hajdinger, 74.), Tóth T., Forró, Kovács B., Pető (Menyhárt, 46.), Berekali, Husvéth. Vezetőedző: Györök Ádám.

Gólszerzők: Tóth P. A. (49.), Nagy T. (64.), illetve Tóth T. (8., 14.), Horváth B. (59.).