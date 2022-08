A 3. forduló sorsolásakor három megyei csapat várt ellenfélre. Ebben a körben már pályára lépnek az NB I.-es és az NB II.-es együttesek is. A tét a legjobb 32 közé jutás. Az M4 Sport televízióban tartott sorsolás előtt elmondták, hogy a továbbjutásról még most is egy mérkőzés dönt, és az alacsonyabb osztályú csapat lesz a pályaválasztó. A 12 élvonalbeli csapatot kiemelték, ők egyelőre nem kerülhettek össze.