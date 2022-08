A Dad ezt Rédén teheti meg, a Bársonyos pedig Oroszlányban szeretné megszerezni második sikerét. A Bana–Szákszend-párosnál mindkét gárda győzelemmel kezdett. A Várgesztes még nem volt pályán ebben a szezonban, most rangadót vív a Csémmel, mindkét gárda ismét esélyes a dobogóra. A Tárkány a Császár-Ete II.-t fogadja, a Bokod pedig a Bakonyszombathely ellen vív – itt mindkét gárda vereséggel kezdete a szezont. Északon a címvédő Tardosnak kötelező a győzelem hazai pályán a Szárliget ellen.

A Pilismarót Szomódra látogat majd, a Naszály pedig Vértestolnára, itt azért a vendégek esélyesebbnek mutatkoznak. A Dunaalmás is elhozhatja mindhárom pontot Tokodaltáróról, a Bajót pedig most már tényleg bemutatkozhat a harmad­osztályban, ellenfele az Annavölgy lesz, amely szintén nem játszott még. A Tatabányai Vasas–Bajna-összecsapás elmarad. Az első körben nem játszó Süttő még most sem fog, hiszen hivatalosan szabadnapos lesz.