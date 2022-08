Július 25-én kezdte meg a felkészülést a gárda, nem a nulláról, a játékosok ugyanis a nyári szünetre egyénre szabott edzéstervet is kaptak. Kezdetben erőnléti tréningekkel készültek, majd a labda is előkerült. Július vége óta pedig már több edzőmérkőzést is vívtak. Először 37-32-re kikaptak a Győrtől, majd 32-29-re a Százhalombattától.

– A felkészülési meccsek mellett naponta tréningezünk. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy látom, a védekezésünkön még bőven van javítanivaló – összegzett lapunknak Sibalin Jakab vezetőedző.

A csapat ezen a héten sem tétlenkedik, kedden az FTC ifjúsági csapatával, csütörtökön pedig az Ajkával mérik össze erejüket, ugyancsak edzőmeccsen. Mint megtudtuk, a bajnoki rajtig még egy találkozót szeretnének lekötni.

Ami a játékoskeretet illeti, néhány héttel ezelőtt még csak távozókról (illetve a korábbi válogatott kapus Tatai Péter érkezéséről) tudtunk beszámolni. Mint ismert, Iváncsik Tamás már nem állhat a csapat rendelkezésére, ugyanis visszavonult. Mellette távozott Schneider Miklós, de nem tatai mezben láthatjuk a következő szezontól Zöldy Tamást, Pulai Dávidot, valamint Győrffi Máriót sem.