Kisebb-nagyobb sérülések miatt a Kék Tigrisek vezetőedzője nélkülözni volt kénytelen Győri, Pergel, Ugalde és Nagy kapus játékát. Ez pedig – különösen a találkozó elején – érződött a tatabányaiak játékán. A fizikálisan rendkívül erős, a francia élvonalban edződött kikötővárosi együttes dinamikusan, gyorsan kezdte a találkozót, miközben a Bányász gyengén teljesített. A 15. percig legalább 4-5 ziccert hagytak ki Hornyákék.

Tombor mester cseréinek köszönhetően összekapta magát a Tatabánya, az első játékrész derekától pedig Székely kapus is válogatott formát mutatott. A nehezebb időszakban ő tartotta meccsben csapatát.

A tatabányai hálóőr remeklése a szünet után is folytatódott. Ennek is köszönhetően jóval kiegyenlítettebbé vált a játék, sőt, a Tombor-csapat számára a győzelem lehetősége is elérhető távolságban volt. Ám a találkozó utolsó szűk tíz percében a kék-fehérek háromszor is emberhátrányba kerültek a túl szigorú játékvezetői ítéletek miatt, és ez el is döntötte az összecsapás végkimenetelét.

Kontra Zsolt: – Komoly ellenféllel szemben küzdelmes, jó mérkőzést játszottunk. Apróságokon múlott a vereségünk – vetett számot a tatabányaiak technikai vezetője.

Férfi kézilabda, felkészülési mérkőzés

MOL-Tatabánya KC–Dunkerque HB (francia) 25-27 (14-14)

Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok, zárt kapuk mögött.

TATABÁNYA: Székely – Edwards 3, Obradovics 2, Peric 2/1, Topic 1, Maras 5, Hornyák 1. Csere: Ubornyák 3, Vilovszki, Bodor 3, Pedro 3, Ancsin 2. Vezetőedző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 8, illetve 2 perc.

Hétméteresek: 2/1, illetve 5/1.