Az időjárásra és a szervezésre nem lehetett panasz, így minden adott volt a jó versenyzéshez. A résztvevők két távon, 31 és 92 km-en mérték össze erejüket, a befutó mindkét táv esetében az 1,8 km hosszú, kemény emelkedő végén, a látványában igazán impozáns Hilltop Borászatnál volt. A hegytetőn a hangulatról Dj. Hard Paul gondoskodott, aki igazi partyhangulatot teremtett a célban, ezzel téve különlegessé a verseny befutóját.

A rövid távú versenyt 49:34 perces idővel Reinodli Ákos (Csepel-Szigeti Kerékpár és Triatlon SE) nyerte, négy másodperccel megelőzve Havasi Zoltánt (Brigetio KSE) és öttel Erdős Dánielt (Viadukt SE Biatorbágy). A hölgyek is nagyon gyorsak voltak, Budai Katalin (Buruczki Training System) 52:28-as idővel elsőként ért fel a hegyre, másodikként Nagy Anna Mária (Kis Tri Team SE), míg harmadikként Bányai Anikó (Oltalom SE) érkezett a célba.

A hosszútávú verseny során több támadást is láthattunk. Eleinte Skoff Gábor (Szingo Szabadidős Sportegyesület) harcolt ki 20 mp előnyt, amit egy ideig sikeresen tartott is, majd befogását követően Ernest Szigl harcolt ki 25 mp-s előnyt. Ő két körön keresztül tartotta magát a főmezőnnyel szemben, végül őt is beérték. A versenyen végül nem alakult ki sikeres, eredményes szökés, ezért a hilltopi emelkedőt jelentős létszámú mezőny kezdte meg.

Az MKB Cycling Team nagyszerű csapatmunkát mutatott be a hegyen, előrehozták és felvezették az emelkedőt Forró Lajosnak (Kecskeméti Első sor SE, MKB Cycling Team), aki végül nem talált legyőzőre és egészen elképesztő, hét másodperces előnnyel nyerte meg a VIII. Brigetio Országúti Mezőnyversenyt. A második helyen Ronald Kuba (Brigetio Kerékpáros Sportegyesület) végzett, míg a győztestől 14 mp hátránnyal Mindszenti Ákos (Csömöri Sport és Szabadidő Nkft) ért célba a harmadik helyen.

A versenyt követően spagettivel és az ÖNésÖN együttes koncertjével várták a szervezők a rendezvényközpontban a megfáradt bringásokat. Az eredményhirdetésen egyedi kőérmeket, kerámiából készült kézműves díjakat és a Hilltop Neszmély Borászat által felajánlatott borokat vehették át a legeredményesebb versenyzők, amit a főszponzor Sanatio Ambulance és Rendezvénybiztosító Mentőszolgálat ügyvezető igazgatója, Kaszás Zsolt, valamint a verseny főszervezői, Héregi Péter és Gregor Zoltán adtak át. A rendezvény biztonságos lebonyolításában a Tatai Rendőrkapitányságnak, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetsége segédkezett.