Több megyei csapatunk számára elkezdődik a tétmérkőzések időszaka, hiszen ma kezdetét veszi a megyei kupa idei kiírása. Az első fordulóban még csak hat mérkőzést játszanak, több gárda pedig a második körben csatlakozik majd be a küzdelmekbe, ahogy például a címvédő Tatai AC is.

A Bakonysárkány számára nem ígérkezik egyszerűnek a rajt, hiszen a Koppánymonostort látja vendégül. A hazaiak ugyan nem lettek bajnokok a harmadosztály Déli csoportjában, de a második helyezés is feljutást ért számukra, így ebben a szezonban már a megyei másodosztályban indul a gárda. A Koppánymonostort nem nagyon kell bemutatni senkinek, a lila-fehér csapat a megyei első osztály második helyén végzett, így egyértelmű esélyese a párharcnak.

A Környe–Vértesszőlős összecsapás ennél jóval szorosabbnak ígérkezik, hiszen a két klub egy bajnokságban szerepel, és nem is zártak egymástól messze az előző évi tabellán a megyei bajnokság első osztályában. A két alsóházi gárda keretében történtek változások, a Vértesszőlősnek ráadásul új vezetőedzője is van. A két gárda majd az első osztályban is összecsap egymással, így nem biztos, hogy a legerősebb kerettel állnak fel erre az mérkőzésre.

A Réde egy év kihagyás után újra nevezett a harmadosztályba, és ezzel együtt a megyei kupába is. Nagy kérdés, hogy milyen játékerőt képviselnek majd, bár az elmúlt szezonok alapján egyelőre nem lehetnek túl vérmes álmaik a Réde-szurkolóknak.

Az Ács egy osztállyal feljebb szerepel, így már önmagában ennek a ténynek is elégnek kellene lennie a továbbjutáshoz, de a kupa mindig hoz meglepetéseket. A harmadosztályú Vértestolna is valami hasonlóval számol, hiszen másképp nehezen gyűrnék le a Sárisápot. Az előző szezonban a megyei első osztályban a bronzérmet az utolsó fordulóban „elbukó” Sárisáp két osztállyal szerepel feljebb, mint a Vértestolna, így a vendégek tűnnek esélyesebbnek.

A Lábatlan ugyan a másodosztályban szerepel majd, míg a Vértessomló az elsőben, de korántsem egyértelmű ez a párharc. A hazaiak nagyon beerősítettek erre a szezonra, Karcagi Pál vezetőedző mellett több megyei első osztályból érkező futballista került a keretbe, míg a Vértessomló évek óta az állandóságban hisz, bár az érkező Nagy Géza hívására többen is visszatértek Somlóra.

Hasonló lehet a helyzet Kisbéren is, ahová a Bábolna utazik. Az egy osztálynyi különbség itt is megvan, ám a Kisbér a jobb megye kettes csapatok közé tartozik, amely bármikor képes a meglepetésre, bár több korábbi alapember is távozott a klubtól.

A második fordulót majd augusztus 17-én, szerdán, 18 órakor rendezik. Akkor a Csolnok a Környe–Vértesszőlős meccs győztesét fogadja, a Kisbér–Bábolna továbbjutója a Tátot látja vendégül, a Császár-Ete csapata a Dunaszentmiklóssal mérkőzik, a Réde–Ács párharc győztesének az Esztergom lesz az ellenfele, a Lábatlan–Vértessomló továbbjutója az Almásfüzitőt fogadja, és lesz egy Ászár–Kecskéd csata is. A Bakonysárkány-Koppánymonstor győztese a Nyergesújfalu ellen lép pályára otthon, ez lehet a kupaszerda rangadója, míg a Vértestolna–Sárisáp viadalból továbbjutó gárda a címvédő Tatát vendégeli meg.

Megyei Kupa, 1. forduló - Bakonysárkányi SE (megyei II. osztály)–Koppánymonostori SE (megyei I. osztály), Kisbéri SSE (II.)–Bábolnai SE (I.), Környe SE (I.)–Vértesszőlősi SE (I.), Lábatlani ESE (II.)–Vértessomlói KSK (I.), Réde KSE (III.)–Ácsi Kinizsi SC (II.), Vértestolnai TE (III.)–Sárisápi BSE (I.). A mérkőzések vasárnap, 18 órakor kezdődnek.