– Az energiaválság miatt sem szorulhat háttérbe a sport támogatása – jelentette ki dr. Molnár Attila polgármester az átadón.

Hozzátette, a sport közösségeket formál, valamint megtartja, erősíti az összetartást, mindezek pedig együttesen adják egy város erejét. Hangsúlyozta, olyan fiatal tehetségek lőnek a városban, mint Pekler Zalán, vagy éppen Bajos Gitta, akik szintén ellátogattak az ünnepségre. A polgármester arra is kitért, a fejlesztési forrást a Magyar Sportlövők Szövetsége és az önkormányzat biztosította. Kiemelte, a szövetség minden évben támogatja a komáromi sportlövészetet.

Horváth Zsolt önkormányzati képviselő, a KVSE sportlövő-szakosztályának vezetője elmondta, versenyzőik akár napi 3-4 órát is edzenek a lőtéren, és nem mindegy, hogy ezt az időszakot milyen körülmények között töltik.

Herczeg Szabolcs, a magyar válogatott szövetségi kapitánya arra emlékezett vissza, milyen szívesen járt már junior korában is Komáromba, mert mindig azt tapasztalta, hogy a várost sportlövő központúság jellemzi.

Nemzetközi körülmények - Horváth Zsolttól megtudtuk, huszonöt éve után, tavaly októberben kezdhették el a lőtér felújítását, amelynek most értek a végére. Ennek során 140 négyzetméterrel megnövelték a lőtér belső terét, a korszerűsítést követően már országos versenyeket tudnak rendezni, nézői részvétellel. Megújult a lőportál, a lőtér ledvilágítást kapott, lecserélték a belső ajtókat, korszerűsítették a fűtést. Tizenöt lőállást alakítottak ki, mindegyik alatt padlófűtés van, ami még komfortosabbá teszi a versenyzést. A szakosztály vezetője úgy vélekedett, a sportlövők most már nemzetközi körülmények között tudnak felkészülni a versenyekre. Az egyesületnél jelenleg mintegy hatvan sportlövő versenyzik, az edzések keddtől péntekig délutántól estig tartanak.

Nagy György, a szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, Komáromban minden esztendőben újabb és újabb tehetségek bukkannak fel, ez a környezet pedig alkalmas arra, hogy a felkészülésük a lehető legjobban sikerüljön.

– Évekkel ezelőtt, a fedett lőpálya átadásakor azt mondtuk, a komáromi sportlövészet nagyot lépett előre – fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. – Most azonban a csapatmunkának köszönhetően tovább javulhattak a körülmények.

Elmondta, a magyar sportlövők külföldön is jelentős sikereket aratnak, ilyen sportágak esetében pedig a szövetségeket kiemelten kell támogatni. Hozzátette, bár a lövészet nem az a sportág, ahol a szurkolók megtöltik a lelátókat és hangosan szurkolnak, mégis kiemelkedik a többi sport közül.

– Itt szép csendben lehet sikereket elérni – hangoztatta az országgyűlési képviselő. – Akár a vívás, a lövészet is olyan összpontosítást, koncentrációt igényel, hogy az is gazdagabb lesz tőle, aki esetleg nem jut el a dobogóig, nemzetközi sikerekig. Ezeket a tulajdonságokat ugyanis a privát életben is remekül lehet hasznosítani.

Az esemény végén a lőállásokat is kipróbálhatták a vendégek, Horváth Zsolt vezetésével pedig körbe lehetett járni a megújult lőteret, ahol már javában zajlik a felkészülés a jövőbeli versenyekre.