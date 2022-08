Labdarúgás A Megyei Kupa 2. fordulóját rendezték szerdán este 18 órától. A Környe esélyeshez méltóan jutott tovább az egy osztállyal lejjebb szereplő, első tétmeccsét vívó Csolnok ellen. A vezetés más az első félidőben megvolt, a térfélcsere után növelte előnyét Gulyás Tamás csapata, így továbbment. Szintén érvényesítette az osztálykülönbséget az Esztergom Ácsott, méghozzá magabiztosan. A visszatérő Gyebnár Gergely mesterötöst vágott első esztergomi tétmeccsén, a csapat végül hétnél állt meg. A másodosztályú Lábatlani északi rangadót vívott az első osztályba frissen feljutó Almásfüzitővel. A vezetést a vendégek szerezték meg, de Karcagi Pál csapata Nagy Attila duplájával megfordította a szünet után a meccset, így tovább is jutott. A szintén a másodosztályban vitézkedő Ászárnak nem kellett mindössze tíz perc, hogy kétgólos előnyre tegyen szert a Kecskéd ellen, ám az első osztályban győzelemmel indító Linczmaier-csapat felébredt, és végül 7-3-ra győzött idegenben.

A Nyergesújfalu és a Koppánymonostor vasárnap már játszott egymással, akkor döntetlenre végeztek a bajnokságban, most újra találkoztak. A Nyerges már 3-1-re is vezetett, de Vigh László cseréi jól sültek el, és a találkozó utolsó tíz percében kettőt is lőtt a lila-fehér csapat. A 3-3-as döntetlent követően jöhettek a büntetők, itt végül a Nyerges bizonyult jobbnak. Szintén két megyei első osztályú csapat csatázott Sárisápon, ide a címvédő Tata látogatott. Wéber Roland csapata mindkét félidőben betalált, így közelebb került a címvédéshez. A Kisbéri SSE-DG Tát SE találkozót szeptember 14-én rendezik.

Megyei Kupa, 2. forduló

Csolnoki SZSE-Környe SE 1-3 (0-1)

Csolnok, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Urbanics Á.)

Csolnok: Merész - Gause P., Tarkövi, Gause B., Nagy Cs., Kovács B., Jantos, Gábri (Zsolnay, 29.), Kocsis (Szabó, 56.), Kaltser, Bauer. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Környe: Bódis - Jónás (Bihari, 46.), Mig (Alapi, 73.), Zelenai, Szerencse D., Kántor, Patyi, Babai (Szerencse M., 65.), Szabó, Kósa, Stefán. Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Bauer (81.), illetve Kántor (18.), Bihari (58.), Szabó (92.)

Császár-Ete-Duanszentmiklósi SE 4-3 (0-2)

Ete, vezette: Lovas G. (Perge V., Szalay N.)

Császár-Ete: Demeter - Vági, Szabó M. (Pinzariu, 78.), Szeles (Kisvári, 88.), Vincze (Zvér, 65.), Gyüszi, Szabó P., Szíjj, Tóth, Beke, Cseh. Játékos-edző: Gyüszi Levente.

Dunaszentmiklós: Tóth Z. - Dácher, Purgel (Bakos, 72.), Schmidt N., Schmidt D. Z., Szili (Lőrincz, 75.), Janetka, Kerekes, Mezei, Felsőházi (Eck, 65.), Szontágh. Technikai vezető: Németh Tamás János.

Gólszerzők: Vincze (63.), Szeles (66., 73., 83.), illetve Purgel (16.), Kerekes (20.), Schmidt N. (82.)

Ácsi Kinizsi SC-FC Esztergom 0-7 (0-2)

Ács, vezette: Kurali Z., Urszán I., Kiss D.)

Ács: Király - Ozoróczi, Kollár (Molnár, 46.), Blahó, Bruckner, Sáling, Satu, Görözdi, Mayer, Gerencsér, Kun (Kohár, 66.). Vezetőedző: Póczik József.

Esztergom: Órai - Németh (Bereczki, 56.), Ribár (Juhász, 68.), Barlangi, Várszegi D., Faragó M., Varga (Horváth, 56.), Bokros (Klátyik, 56.), Gyebnár, Várszegi B., Tahon (Rigler, 81.). Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Gyebnár (22., 42., 49., 71., 84.), Várszegi D. (46.), Bereczki (66.)

Lábatlani ESE-Almásfüzitői SC 2-1 (0-1)

Lábatlan, vezette: Mihályi M., (Papp M., Uracs R.)

Lábatlan: Török - Ölveczky, Mann (Lőrincz, 68.), Janusz (Fábián-Nagy, 46.), Váli, Nagy (Nyergesi, 82.), Sári (Barnóczki, 80.), Deme (Gimesi, 88.), Chirita (Rozmán, 46.), Varga (Kecskés, 46.), Szenes. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Almásfüzitő: Németh T. D. - Matláry, Szűcs (Szegedi, 61.), Kuzma (Vaclavek, 85.), Szalai (Petrik, 85.), Nagy, Maksimchuk, Bozori (Holovnyák, 28.), Schönfeld, Torday, Németh. Technikai vezető: Berlik Zsolt.

Gólszerzők: Nagy (61., 76.), illetve Kuzma (35.)

Ászár KSE-Wati Kecskéd KSK 3-8 (3-4)

Ászár, vezette: Baranyai L. (Faragó Gy., Péchy H. Ö.)

Ászár: Lengyel Levente (Szabó, 75.)- Bogdán (Bíró, 46.), Polgár (Bodó, 73.), Wolf, Lengyel László, Ligeti, Kiss, Verebics, Rumi, Büki (Hullám, 20.), Méhes.

Kecskéd: Grósz - Neukunft, Vadkerti, Schmidt L., Greskó (Véber, 58.), Plotár, Czékmány, Kovács, Simon, Schmidt G., Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Polgár (4.), Lengyel László (9.), Kiss (42.), illetve Czékmány (16.), Plotár (17., 23.), Kovács (36., 69.), Harsányi (48.), Neukunft (75.), Véber (80.)

Koppánymonostori SE-Nyergesújfalu SE 3-3 (1-3), büntetőkkel 4-5

Koppánymonostor, vezette: Drabon B. (Áy J. H., Kun P. A.)

Koppánymonostor: Vicena - Egyed (Zsapka, 70.), Hegedüs, Venczel (Csapó, 55.), Rába (Alasztics, 65.), Sallai (Korcsok, 55.), Valkó M., Valkó G., Dávid, Simonka (Fodor, 55.), Tímár (Sinkó, 55.). Vezetőedző: Vigh László.

Nyergesújfalu: Karádi - Cseh, Hajnal, Tóth (Borsiczki, 75.), Vass, Farkas, Szoboszlai (Molnár Á., 70.), Mann, Antal, Takács (Vida, 46.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Valkó M. (34.), Zsapka (80.), Fodor (87.), illetve Manga M. (17., 28.), Hajnal (37.)

Sárisápi BSE-Tatai AC 0-2 (0-1)

Sárisáp, vezette: Farkas B. (Derencskei B., Jászberényi M.)

Sárisáp: Tőzsér - Cserven, Guzsik, Papp, Berkeszi (Marczinkó, 58.), Manger, Jónás (Janetka, 81.), Yousif, Karcagi, Hamza, Válent. Vezetőedző: Csapó Károly.

Tata: Szabó T. - Felső, Méhész, Dragonya (Bogár, 46.), Lázár (Kisék, 58.), Mészáros, Terplán, Visnyovszki (Györgykovács, 65.), Martonfi (Széles, 86.), Máté-Kovács, Hauzer (Putnoki, 86.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Mészáros (36.), Felső (69.)