Kiss Blanka és Lucz Anna K–2 200-as győzelme a kanadai vb-n igazi bravúrnak mondható. A páros ötszázon, ami olimpiai szám is, nem került be a döntőbe. Ugyancsak ötkarikás futamban, női K–1 500-on Rendessy Eszter hetedik lett. K–1 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint lett a világbajnok. Női kenu kettesben Bragato Giada és Nagy Bianka 200 és 500 méteren is bronzérmes lett, Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese, Gazsó Alida Dóra alkotta magyar női kajak négyes pedig hatodik helyen végzett.