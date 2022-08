Férfi kézilabda, felkézülési mérkőzés

NEKA–MOL-Tatabánya KC

Balatonboglár, kedd, 17 óra.

A Kék Tigrisek pénteken lejátszották a szezon előtt első felkészülési mérkőzésüket, amelyen biztató teljesítményt nyújtva 28-23-ra verték a Gyöngyöst hazai pályán. Tombor Csaba vezetőedző csapatára holnap újabb erőpróba vár, hiszen az előző szezonban az élvonal 12. helyén végző NEKA-hoz látogat (a Tatabánya ötödik lett).

– A felkészülés harmadik hetét kezdtük meg tegnap, amely még megterhelőbb lesz, mint az első kettő. Jelenleg a fizikai felkészítésen van a hangsúly, tegnap délelőtt is egy kőkemény edzés várt a csapatra – tudtuk meg Kontra Zsolttól, a Tatabánya technikai vezetőjétől, aki kitért a problémákra is.

– Pericsnek a combja fáj, nem tűnik súlyosnak a dolog, de ma valószínűleg nem játszhat, míg Pergelnek szemészetre kell mennie kivizsgálásra. Sajnos ezek a gondok velejárói a felkészülési időszaknak, de reméljük, hamar túl leszünk rajtuk. Ahogy a hasonló felkészülési mérkőzéseken, úgy most is az összecsiszolódás, illetve egymás megismerése lesz a legfontosabb – hangsúlyozta a szakember. A balatonboglári összecsapás a szurkolók számára is nyilvános lesz.