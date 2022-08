C lányok: 1. Drozsdják Fanni, 4. Tóth Hanna; profi kategória: junior D lányok: 1. Tamás Ramóna, 2. Kovács Luca, 3. Wicha-Illés Emília, 14. Milkovszky Laura; junior D fiúk: 2. Schmidtmayer András; junior C lányok: 7. Balogh Lejla Níla; junior C fiúk: 1. Moravcsik Márk, 5. Tóth Zoltán; cadet lányok: 1. Mórotz Zsuzsanna, 5. Kováts Kinga, 6. Galambos Mária; cadet fiúk: 2. Jónás Dániel, 5. Urbanek Norbert; youth lányok: 2. Palakovics Fanni; youth fiúk: 1. Lukács Soma, 5. Stangli Tamás.

Felkészítők: Koczur Bernadett, Kollár-Keszler Andrea, Malinovszky Lilla, Moravcsik-Fecskés Orsolya, Lugosi László.

A tatabányai görkorcsolyázók következő nagy megmérettetésére, a European Challengre Belgiumban, Oostendében kerül sor augusztus közepén, amelyre Mórotz Zsuzsanna, Lukács Soma és Pap Csanád utazik Lugosi László vezetésével. A tatabányai csapat sportolói a legjobb európai versenyzőkkel mérhetik majd össze tudásukat az öt napig tartó viadalon.