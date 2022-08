Szerdán délután rendezték az NB III. Nyugati csoportjának 2. fordulóját, azaz az első kör után pár nappal már újra pályán voltak csapataink, ráadásul mindháromra utazás várt. A bajnokság újonca, a Zsámbék Budaörsre utazott: a bajnoki cím nagy esélyese, Bekő Balázs csapata meglepetésre vereséggel kezdett, így mindenképpen javítani akart. Ez sikerült is, 22 perc alatt már 3-0-ra vezetett a másodosztályból kieső gárda. A vége 5-0 lett, a narancs mezben játszó Zsámbék nem tudta megszerezni első győzelmét a bajnokságban. A Tatabánya Érdre utazott, hiszen a Pest megyei zöld-fehér klub az első fordulóban aratott győzelmét a Komárom ellen szerezte. Most szinte ugyanez volt a menetrend, hiszen egy harcos, hajtós mérkőzésen az Érd kotorta be az egyetlen gólt, így a fordulót listavezetőként kezdő Tatabánya egy pontot sem tudott hazahozni Érdről.

A megyei csapataink becsületét a Komárom „mentette meg”, hiszen legalább egy döntetlent elért. A Gyirmót második csapata volt az ellenfél, szintén idegenben, de László Péter csapata hamar megszerezte a vezetést. Kissé árnyalta a képet, hogy a 40. percben Nagy Lionelt kiállították, így a teljes második játékrészt emberhátrányban játszotta a KVSE. A hazaiak a 64. percben egyedülálló módon „ötöscserét” eszközöltek, azaz egyszerre öt új játékos lépett a pályára, ami végül be is vált, hiszen Mayer találatával egalizálni tudott a Gyirmót a hősiesen védekező Komárom ellen.

NB III., Nyugati-csoport, 2. forduló

Gyirmót FC Győr II.-Komárom VSE 1-1 (0-1)

Gyirmót, vezette: Németh G. (Király Zs., Bencze A.)

Gyirmót: Kecskés – Polgár (Wágenhoffer, 64.), Nahirnij (Dán, 64.), Kovács (Babayigit, 64.), Lázár, Kiss, Mayer, Hudák (Görcs, 64.), Ominger, Rimai, Rátonyi (Tarsoly, 64.). Vezetőedző: Ördög József.

Komárom: Bánfalvi – Peszmeg (Gelencsér, 57.), Nagy T., Tóth Gy., Köles, Jóna (Katona, 65.), Szecsődi, Horváth M. D., Torma (Imrek, 84.), Nagy L., Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Gólszerzők: Mayer (76.), illetve Köles (14.)

Kiállítva: Nagy L. (40., Komárom)

Érdi VSE-Tatabányai SC 1-0 (0-0)

Érd, vezette: Gáspár A. (Mohos M., Blum D.)

Érd: Kertész – Gubacsi, Morvai, Kürti (Csoma, 71.), Farkas, Németh, Pál (Révész, 92.), Szabó (Pintér, 81.), Pallagi, Fülöp, Göblyös. Vezetőedző: Ebedli Zoltán.

Tatabánya: Balla – Árvai, Hadobás, Kovács I., Kocsis (Németh, 71.), Szegleti, Hajas, Molnár, Angyal (Bíró, 61.), Székely, Letenyei (Szegő, 61.).

Vezetőedző: Szegleti Gergely.

Gólszerző: Farkas (72.)

Budaörs-Zsámbéki SK 5-0 (4-0)

Budaörs, vezette: Fehérvári P. (Nagy M., Sáfárik P. J.)

Budaörs: Tóth G. V. – Jász (Borbás, 76.), Ferkó (Tóth, 58.), Csillag, Váradi (Tóth B., 58.), Szamosi, Klausz (Erdey, 76.), Khiesz, Gula, Soltész (Hoszpodár, 46.), Popov. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Zsámbék: Terjék – Somogyi (Áprily, 46.), György, Lőrinczy, Orosházi (Barlangi, 82.), Sugár, Kerék (Csabafi, 88.), Tolnay, Zsuppán (Csóri, 46.), László (Tóth, 24.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Gula (13., 14.), Popov (22., 90.), Jász (45.)