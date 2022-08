Jó védekezéssel indította a találkozót a hazai együttes. Aztán 22 másodperc alatt bekaptak két gólt is a Kék Tigrisek, és máris szoros lett a mérkőzés. Az első játékrész derekáig 1-2 góllal mindig a Bányász vezetett, amely olykor kifejezetten látványosan támadott, Székely pedig a kapuban nyújtott magabiztos teljesítményt. Ennek dacára – ha csak rövid időre is -, de átvette a vezetést a zágrábi gárda, mert a házigazdák a könnyelműen elszórt labdákkal és a kihagyott ziccerekkel sem fukarkodtak. Aztán rálépett a gázra a Tatabánya, és produkált egy 7-1-es sorozatot, ezzel el is döntötte az első félidő kimenetelét.

Szünet után, egy kettős hazai emberhátrányt követően a horvátok két gólra megközelítették a Tombor-csapatot. Aztán fordult a kocka, ám a vendéglátók nem tudtak olyan eredményesek lenni kettős emberelőnyben, mint korábban a vendégek, ellenben Ancsin Gábor a kritikus helyzetekben a vállára vette a pályát, és magabiztos helyzetkihasználásainak köszönhetően, ismét megnyugtató előnyt harcolt ki a Tatabánya, amelyet a meccs lefújásáig meg is őrzött. Ezzel eldőlt, hogy a szombati kupafináléban, amelyet 16 óra 45-kor rendeznek az egyik résztvevő a MOL Tatabánya lesz.

A második összecsapáson a Veszprém 31-26-ra nyert 15-16-os félidő után a lengyel Wisla Plock ellen, így a döntőben a két magyar csapat csap össze. A 14 óra 45-kor kezdődő bronzmeccsen pedig a PPD Zagreb és a Wisla Plock találkozik.

MOL-kupa nemzetközi férfi kézilabda torna, 1. nap, 1. mérkőzés

MOL Tatabánya KC – PPD Zagreb (horvát) 30-24 (17-10)

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, 1500 néző, vezette: Horvéth P., Marton B.

TATABÁNYA: Székely M. – Pedro 6, Ancsin 7, Győri M. 6 (4), Topic, Peric 2 (1), Ugalde. Csere: Nagy B. (kapus), Bodor 2, Vilovszki, Maras 3, Hornyák B. 2, Ubornyák 1, Obradovics. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása, 5.p.: 3-0, 9.p.: 5-3, 12.p.: 6-7, 24.p.: 13-8, 34.p.: 18-13, 41.p.: 19-17, 55.p.: 27-21.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, illetve 4/3.