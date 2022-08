A mérkőzést mindkét csapat idegesen, sok hibával kezdte, támadásban és védekezésben is bőven akadt javítanivaló mindkét oldalon. A Tatabánya nyugodott meg előbb, az egyre inkább belemelegedő, büntetőt (majd a kipattanó utáni lövést is hárító) Székely védései adták meg a csapat stabilitását. 10-9-nél egyszer még feljöttek egy gólra a vendégek, innentől kezdve azonban nagyon összeállt a védekezés, zsinórban hat gólt is lőtt a házigazda.

A hazaiaknál a két szélső, Ugalde és az első játékrészben öt gólt szerző Pedro is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, miközben a beállósokat is egyre többször sikerült megjátszani. Maras játékidőn túl dobott gyönyörű szabaddobás-góljával alakult ki a hétgólos félidei különbség.