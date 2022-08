Az eseményen a névadó szponzort Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója, valamint Fetter Balázs, a társaság szponzorálásért felelős vezetője képviselte. A MOL újabb öt évre szóló támogatása olyan biztos alapot jelent a klub működésében, amely lehetőséget teremt arra, hogy a játékosok csak a sporttal foglalkozzanak, ami minden bizonnyal visszaköszön majd a MOL-Tatabánya teljesítményében és eredményességében.

Ezt erősítette meg Tombor Csaba vezetőedző és a gárda két válogatottja, Ancsin Gábor és Székely Márton is. A MOL választása egyebek mellett azért is esett a Tatabányára, mert a kék-fehéreknél sok a magyar kézilabdás és sok a válogatott is. Emellett a klub már hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre, a fiatalok csapatba építésére.