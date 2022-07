– Mi volt a személyes motiváció arra, hogy megszülessen az egyesület?

Varjú László: – Szeretem a focit, egyesületnél is és a grundon is szívesen rúgtam a bőrt gyerekként. Emellett és ebből adódóan egészen fiatalkorom óta játszom a FIFA nevet viselő játékkal is. Sok időt töltöttem gyakorlással és egy idő után rájöttem, hogy van tehetségem a játékban, négy évet versenyeztem is az ország legjobbjai között. Rendre bizonyítottam magam, nagyon tehetséges ellenfeleket hagytam magam mögött. Az évek során barátokra is leltem a tevékenységgel, aminek köszönhetően észrevettem, hogy mások is bőven vannak olyan szinten, hogy maguk mögött hagyjanak. Annyi a jó képességű játékos, hogy úgy gondoltuk mi, barátok, hogy alapítunk egy közösséget, ahol kibontakozhat mindenki, aki eddig csak a négy fal között rejtegette magát.

– Ez adta az egyesület ötletét? Miben jelenthet segítséget az összefogás?

V.L.: – Azt látjuk, hogy rengeteg fiatal foglalkozik hobbi szinten a videojátékokkal. Akár több órát eltöltenek vele, viszont mi egykori versenyzőkként látjuk ebben a szórakozáson kívüli lehetőséget is. Rengeteg tehetséges fiatalt ismerünk, akikben ott van egy komolyabb lehetőség egy nagy e-sport karrier kiépítésére, nekik szeretnénk segíteni abban, hogy edzésekkel, koncentrált és célorientált gyakorlással először helyi, majd külföldi nagyobb versenyekre juttassuk ki őket. Közösséget is szeretnénk alakítani, hiszen tapasztalat, hogy azok, akik nem vágynak karrierre, de szeretnek játszani, nem mindig találnak maguknak társat a játékhoz. Nekik is szeretnénk felépíteni egy közös teret az egyesületen belül, hogy amikor leülnek játszani, mindig találjanak maguknak partnereket, és sokkal nagyobb játékélményhez juthassanak.

Barátokra lelnek - Azok, akik otthon, kedvtelésből játszanak sok esetben nem valódi, hanem úgynevezett autobotok ellen játszanak. Ezek gyakorlásra alkalmas játszmák, de a hús-vér ellenség hiányában nem nyújtanak akkora élvezetet – fogalmazott lapunknak Veres Gábor. – A játék szelleme a kapcsolattartásban, együttműködésben rejlik, ezért minden élő ellenfeles csapatjáték esetén telefonos, vagy más hangalapú kapcsolattartó alkalmazáson beszélgetnek a játékosok. Azok, akik otthonukból indítják el a startgombot, a játék során a világ egy teljesen más pontján lévő ellenféllel is megismerkedhetnek. Kis szerencsével a rendszer magyar ajkú ellenfelet sorsol, akivel az anyanyelven akarva-akaratlanul megismerkedünk, felvehetjük vele a kapcsolatot. Így szereztem én is barátokat az évek során, akad ismerős a Balaton környékéről, az országhatártól, és a fővárosból is. Azok, akik az egyesületünknél találkoznak, akár testközelből is megismerkedhetnek egymással, mi több: egy fizikai térben léphetnek az online harcmezőre – emelte ki Veres Gábor.

– A laikusok számára kívülről ez egy kicsit átláthatatlannak tűnik. Mi tulajdonképp az e-sport?

Veres Gábor: – Az elektronikus sport a huszonegyedik század vívmánya, a professzionális módon tevékenykedő játékosokat nevezzük e-sportolóknak. A videojátékok megjelenése adta a lehetőséget, így az ágazat a kétezres évek óta van a köztudatban. Természetesen vannak amatőrök, akiket csak a játék öröme foglalkoztat, de azok, akiket igazán hajt a versenyszellem, már bárhol bizonyíthatják tudásukat. A nagy érdeklődésre tekintettel ugyanis világszerte mindenhol rendeznek játékversenyeket, az e-sportolókat felkészítésekkel, gyakorlással edzik a megmérettetésekre. A népszerűségét az is igazolja, hogy egyes e-sport versenyeket többen követnek élőben, mint egy világméretű, hagyományos sportrendezvényt.

– Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a sportolók?

V.G.: – Az egyéni, illetve csapatjátékok lényege sokszor a gyorsaság, a taktika, a gyakorlottság és a stratégia. A folyamat nem csak annyiból áll, aminek látszik, tehát nemcsak ülünk a játékkonzol, vagy a számítógép előtt. Amint játékra adjuk a fejünket, odaállunk a rajtkőhöz, a fejünkre tesszük a fejhallgatót és harcba indulunk, beindul az adrenalin. A játékokban a versenyzők focicsapatok játékosait irányíthatják, vagy egy harcos karakterébe bújva egy csapat tagjaként harcolhatnak egy másik csapat ellen. Fegyvereket használnak, taktikákat alakítanak ki, amikhez elengedhetetlen a koncentráció, és a gyorsaság, a megfelelő motoros készségek. Aki ezt komolyan gondolja, ugyanúgy készül a megpróbáltatásokra mentálisan, mint egy fizikai térben játszódó sporteseményre. Fontos a pihenés, a megfelelő étel-, és italfogyasztás, a profi sportolók ügyelnek a testük rendszeres karbantartására is.

– Ki a célközönség? Valóban kortalan a virtuális sport?

V.L.: – Nincs korhatár, mindenki lehet e-sportoló. Aki az egyesületünk által meghirdetett játékokban szeretne igazán jeleskedni, annak az egyesületi tagok, mint edzők, szakértők egyengetik az útját. Sőt, mi több: maguk a játékosok is válhatnak edzőkké, szeretnénk a tudás továbbörökítésére, tökéletesítésére is lehetőséget adni. Egyelőre olyan játékokat választottunk, amelyek az itthoni rendezvényeken népszerűbbek, de a későbbiekben bővítjük majd a palettát. Csapatjátékokban is szeretnénk helyi fiatalokat bevonni és indítani a számukra testhezálló mérkőzéseken. Elsősorban hazai eseményeken szeretnénk megjelenni.