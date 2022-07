Labdarúgás Mint arról korábban beszámoltunk, többen távoznak a Tatabányai SC-től, viszont az érkezők frontján is vannak változások. Eddig a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Forró Gyula leigazolása volt biztos, azonban a napokban a Tatabányai SC Facebook-oldalán bejelentette, hogy az eddig Budaörsön futballozó Molnár Tibor is csatlakozott a kerethez.

A 29 éves, jobb lábas támadó tavaly tizenkét mérkőzésen két gólt szerzett, egy évvel korábban tizenöt meccsen ötször talált be az ellenfelek kapujába. A Videoton nevelésű játékos pályafutása nagy részében a második vonalban futballozott, de játszott a PAFC élvonalbeli együttesében is. Játéktudása és erőnléte gyorsan meggyőzte Csapatunk vezetőit, és Tibor is hamar a Tatabánya mellett döntött. A játékos elmondta: szívesen igazolt Tatabányára, ahol remélhetőleg gyorsan beilleszkedik a Csapatba, és játékával hasznos tagja lehet a Bányásznak - írta a tatabányai klub közösségi oldalán.