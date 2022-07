Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az előző szezonban a „kis” Veszprémként ismert Fejér-B.Á.L. Veszprémet irányító Tombor Csaba lett a Grundfos Tatabánya KC vezetőedzője.

Nagyon sajnáljuk, hogy így döntött, hiszen az elmúlt két és fél évben remek munkát végzett nálunk. Egyben büszkék is lehetünk, hogy az első osztályba épphogy belecsöppent csapatunkból nemcsak játékosokat, de edzőket is szerződtetnek az ellenfelek. Ezzel is bizonyosodott, hogy nálunk kiváló szakmai munka folyik

– nyilatkozta Éles József veszprémi klubtulajdonos.