Mint arról korábban beszámoltunk, a labdarúgó NB III.-ba elfogadták mind a hatvan csapat nevezését, az alanyi jogon induló Tatabányai SC mellett a Zsámbéki SK kis szerencsével jutott fel. A nevezések elfogadása után azonban a Vác FC hivatalos oldalán jelentette be, hogy mégsem tud elindulni a harmadosztályban.

Bár egy héttel ezelőtt klubunk megkapta az NB III-as indulási jogot, a finanszírozási lehetőségek beszűkülése miatt a Vác FC nem tudja vállalni az NB III-as indulást a 2022-23-as kiírásban. Klubunk vezetői az elmúlt időszakban folyamatosan keresték a megoldást, de sem cégek, sem az önkormányzat nem nyújtott segítő kezet, így a többségi tulajdonos Vác VLSE nem látja az NB III-es működéshez szükséges fedezetet.

– olvasható a klub közleményében, amelyből továbbá az is kiderült, hogy a város így sem marad felnőtt foci nélkül. Mint írták, a Nógrád megyei I. osztályból feljutó Bánk-Dalnoki Akadémia a következő idényben – egy együttműködés keretében – Vácon fogja játszani NB III-as hazai mérkőzéseit, mégpedig Bánk-Dalnoki-Vác VLSE néven. Az egyesület együttműködési szerződése van a bánkiakkal, amely a váci stadion biztosítása mellett kiterjed a játékosokra is, ennek értelmében több, az előző szezonbeli NB III-as kerethez tartozó labdarúgó kaphat náluk lehetőséget.

A Vác VLSE a Pest megyei I. osztályban indít csapatot, az előző szezonbeli U19-es csapatra építve. A nevezést már be is adták, reményeik szerint az MLSZ Pest megyei Igazgatósága hamarosan el is fogadja azt.

Az MLSZ feltöltési sorrendje alapján a második helyen a Komárom VSE áll (az első a már korábban felkérést kapó Zsámbék volt), így könnyen lehet, hogy idén is harmadosztályú csapatok jönnek majd a Molaj-pályára. Információink szerint az MLSZ már fel is kérte a csapatot az indulásra, így a hétvégére kiderülhet, hogy melyik bajnokságban indul a KVSE.