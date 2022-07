A negyvenötszörös válogatott Törőcsik András 67 éves korában távozott az élők sorából. A futballvilág megdöbbenéssel vette tudomásul a hírt, hogy a Törő, akit cselezése, helyzetfelismerése, ritmusváltásai és robbanékonysága nemzetközi szinten is kiugró karrierre predesztinálták, nincs többé. A válogatottban két világbajnokságon – Argentína és Spanyolország – is csapattársa volt a tatabányai Csapó Károly. Vele emlékeztünk vissza a klasszis labdarúgóra.

Döbbenetes, hogy ilyen elképesztően gyorsan elment Törő. Szokták mondani, hogy csak a szépre emlékezünk. Ez az esetében nem nehéz, hiszen amit ő tudott a labdával, azt kevesen tudták. Talán furcsa, de ellene legalább akkora élmény volt focizni, mint vele.

– mondta megrendülten Csapó.

A két futballista, posztjából adódóan – ellenfélként – persze keveset találkozott a pályán. Ennek dacára a tatabányaiak egykori karmester élénken emlékszik az újpestiek fenomenális képességű támadójára.

Az argentínai világbajnokságon csak sajnálni tudtuk. Mivel a hazaiak szabályosan nem tudták megállítani, mert mindenkit kicselezett, így állandóan felrúgták. Mi pedig láttuk, hogy ütik-vágják, ám tehetetlenek voltunk. A folytatás már ismert...

– emelte ki Csapó Károly.

Csapó és Törőcsik is idegenlégióskodott Franciaországban. Törő a Montpellier-ben, Karcsi pedig a Grenoble-ban.

Az utolsó bajnoki meccsen Grenoble-ban éppen ellenük mérkőztünk. Fel is hívtam a társaim figyelmét Törőre és a képességeire. A '86-os vb-re készülő magyar válogatott szövetségi kapitánya, Mezey György ki is küldte erre a meccsre megfigyelőként segítőjét, Tajti Józsefet. Törőcsik szenzációsan futballozott. Ki tudja, hogy a mexikói vb-re miért nem vitték ki. Törőt pályafutása során sok mindenkihez hasonlították. Nekem az a véleményem, ha időben kiengedik külföldre, akkor nagyon komoly profi karriert futott volna be. De ez már a múlt. Mindenesetre a jó Isten nyugosztalja Törőt.

– emlékezett vissza a tatabányaiak élő legendája.