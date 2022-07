Eredményével korcsoportjának első helyén végzett. A dorogi versenyzőtől megtudtuk, hogy mindig is szeretett futni, 2019 óta viszont komolyabban sportol: három évvel ezelőtt részt vett a Hard Dog Race Not Just Run nevű kutyás verseny 6 kilométeres távján, mely kellő motivációval látta el őt a jövőre nézve. Manapság hetente háromszor végez edzéseket, havonta részt vesz egy-egy megmérettetésen.

Járt már a Vivicittán, a Nemzeti Futóversenyen, sőt a félmaratont is teljesítette terepen. Korábban a Sarpi-Dorog Futófesztivál 14 kilométeres távján megnyerte a női kategóriát, idén egy baji terepfutóversenyen harmadik helyezést ért el, illetve a Szada trailen is szépen teljesített. Nagykátán sík, de mélyebb, homokosabb talaj várt Rózsavölgyi Vivienre, elmondása szerint olyan érzés volt a terepen való túljutás, mintha egy helyben futna és nem haladna semmit sem, emellett még a meleggel is meg kellett küzdenie.

A táv 100 méteres aszfaltos szakasszal zárult, ami érthető módon megkönnyebbülés volt a lábainak. A jövővel kapcsolatban elárulta, hogy szeretne egyszer maratont futni, de mindig az aktuális állóképességének megfelelően választ versenyt. Így a következő célja egyelőre a félmaraton lesz.