Az új multifunkcionális sportcsarnok alagsorában ismerős arcokkal találkoztunk. A küzdőtér bejárata előtt Marosi László, a klub elnöke Ilyés Ferenc klubmenedzserrel, Sibalin Jakab edzővel, Kontra Zsolt technikai vezetővel beszélgetett. Időközben megérkezett az egyik masszőr, Flasch Jenő is, illetve Elek László, aki az állapotfelmérést irányítja.

Elek László elmondta, hogy körülbelül egy órát vesz igénybe a „tesztelés”, és a felmérés megegyezik a válogatottnál „bevett” módszerrel. Azaz van benne irányváltás, futás és jó pár konkrét erőfelmérő feladat.

– A bajnokság szeptember elején kezdődik – jegyezte meg Ilyés Ferenc. – Edzőtáborba nem megy a csapat, végig itthon edzünk. Gyakorlatilag napi két tréninggel készül majd a társaság. Ez vegyes program lesz, futással, erőnléti- és labdás edzésekkel kombinálva.

Aztán a játékoskijáróban feltűnik az első csoport. Ismerős és új arcok egyaránt. Ancsin Gábor vezeti a sort, aki továbbra is a Bányászt erősíti, de itt van a régi-új igazolás, Székely Márton kapus, majd jönnek a többiek is, Topic, Pedro, Ugalde, Vilovszki... Amikor megkezdődik a felmérés, Ilyés Ferenc még megemlíti, hogy egy kéthetes otthoni edzésprogramot követően tesztelik most a srácokat, akik – úgy tűnik – igencsak jó erőben vannak.

Kontra Zsolt technikai vezető elújságolta, hogy fokozatosan „erősödő” együttesek ellen vív majd edzőmérkőzéseket a Tatabánya. A tervek szerint hét ilyen találkozót rendeznek, amelyben egy színvonalas négyes torna is beiktattak...

A Kék Tigrisek új vezetőedzője, Tombor Csaba ottjártunkkor még az U20-as férfi Európa-bajnokság helyszínén tartózkodott, mind a magyar válogatott egyik szakmai segítője. A szakvezető kedden csatlakozik a kerethez...