Az érkező két új trénerrel, Takács Ákossal és Horváth Áronnal a dorogifc.hu készített bemutatkozó interjúkat. Faragó Szabolcs és Bokán János ugyanakkor távozik.

– Hol és milyen edzői tapasztalatokat szerzett eddig?

Takács Ákos: – Nyolc éve az ETO Akadémián kezdtem az edzői pályafutásomat Fórián Zsolt mellett, akitől nagyon sokat tanultam. Ezután a Győrzámolyi Focisuli, majd az ESMTK és a III. ker TVE következett a sorban. Az U7-től egészen az U19-ig szinte minden korosztály képzésébe belekóstolhattam, de leginkább a nagypályás foci áll hozzám a legközelebb.

Horváth Áron: – Majdnem tíz év edzői munka után hagytam el korábbi nevelőegyesületemet, a Pilisvörösvári UFC-t. Az évek során rengeteg különböző edzői, szervezői, technikai feladatom volt. Dolgoztam U7-es korosztálytól egészen az U16-os játékosokig. A legutóbbi szezonban a Bozsik-program alsó szekciójában, illetve két nagypályás utánpótláscsapatnál tevékenykedtem a legtöbbet.

– Miért döntött úgy, hogy a Dorogi FC-nél folytatja a pályafutását?

Takács Ákos: – Az idei nyáron éppen szabadúszóvá váltam, mikor Janetka Zoltán, volt fradista csapattársam értesített, hogy Váczy Dávid szeretne leülni velem beszélgetni és Dorogra vinni. A vele való társalgás során ki is derült, hogy több dologban hasonlóan gondolkozunk, így neki aztán tovább már nagyon nem is kellett győzködnie. Budapesten, Békásmegyeren lakom, ergo a távolság nem akadály számomra, hogy egy ilyen nagy múltú csapat utánpótlásában segíthessek.

Horváth Áron: – Már viszonylag hamar megfogalmazódott bennem, hogy én csak és kizárólag futballal szeretnék foglalkozni, ezzel kelek és ezzel fekszem. Sokáig nem gondoltam tovább a nevelőegyesületemnél, de egy ideje megfogalmazódott bennem a távozás, fejlődés gondolata. Olyan helyen szerettem volna folytatni, ahol új kihívásokat találok, tanulási és fejlődési lehetőséget, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. Váczy Dávid szakmai vezető olyan képzési rendszert, struktúrát és filozófiát vázolt fel nekem, ami felkeltette az érdeklődésemet. Úgy gondolom, kemény és precíz munkával legalább annyit adhatok a klubnak, amennyit én kapok vissza.

Horváth Áron U11-es vezetőedző lesz, valamint U10-eseknél pályaedzőként dolgozik majd (Forrás: dorogifc.hu)

– Milyen típusú és karakterű edző?

Takács Ákos: – Abszolút egy domináns labdabirtokláson, 1-2 érintőn és sok elmozgáson alapuló játék az, ami az én edzői felfogásomat jellemzi. Számomra a legfontosabb, a minél több fiatal játékos kinevelése klubunk illetve a magyar labdarúgás számára. Nyilván fontos az eredmény, mint ahogy főleg a srácoknak is, de nekem valamivel többet jelent a profi focira való felkészítés és képzés.

Horváth Áron: – Nagyon nehéz az embernek saját magáról véleményt formálni, de remélem sikerül reális képet adnom. Korábbi tapasztalataimból kiindulva azt tudom mondani, hogy nagyon könnyen megtalálom a közös hangot minden korosztállyal. Úgy gondolom minden játékos más ember, más személyiség. Akkor tudod belőlük kihozni a legtöbbet, ha az ő „nyelvén” beszélsz. Igyekszem a gyerekekre odafigyelni, mindig őszintén kommunikálni és partnerként kezelni őket. Van egy mondás, amit előszeretettel használok: „Ha hétköznap firkálsz, akkor nem fogsz tudni hétvégén szépen rajzolni.” Ezzel a hozzáállással dolgozom, így ezt várom el a csapataimtól is.

– Melyik korosztályhoz érkezel és milyen célokkal vág neki a munkának?

Takács Ákos: – Az U17-es csapat vezetését veszem át, illetve Mészáros Áronnak segítek be az U12-es korosztálynál. Célom csakis az, hogy minél többet megtanítsak a srácoknak a fentebb említett elveimből, hogy megtanulják a nyomás alatti jó döntéshozatalokat, és hogy minél hamarabb készen álljanak a felnőtt profi labdarúgásban való érvényesüléshez.

Horváth Áron: – Főbb feladataim az U10-U11-es korosztályokban lesznek, emellett Takács Ákos kollégám munkáját fogom segíteni az U17-es csapatban. Elsősorban szeretnék beilleszkedni és megismerni mindenkit. Minőségi és precíz munkát szeretnék végezni, olyan edzéseket tartani, ahol jól érzik magukat a gyerekek, hogy a lehető legjobbat/legtöbbet tudjam kihozni belőlük. Edzőként a gyerekek testi és lelki fejlődésében is hatalmas szerepünk van, ezért tudásom legjavát szeretném átadni a gyerekeknek, ezzel együtt saját tudásomat és tapasztalataimat is szeretném gyarapítani.