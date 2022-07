És hogy mi kell ehhez? A Magyar Labdarúgó Szövetség 2023 nyarától átszervezi a másod- és harmadosztályú felnőttbajnokságokat. Az NB II. 20 fős mezőnyét 18-ra csökkentik, a szezon végén az utolsó két helyezett kiesik, míg a 16-18. helyezettek osztályozót játszanak a harmadosztály bajnokaival. A biztos bennmaradáshoz tehát legalább a 15. helyet kell megszerezni. A Dorog holnap este meg is kezdheti az ehhez szükséges pontok összegyűjtését...

Labdarúgás,

NB II., 1. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC–Dorogi FC

Kazincbarcika, vasárnap, 19 óra.

Néhány hét szünet után a harmadosztályú bajnokságokban is újra útjára indul a labda, az előző szezonhoz képest annyi változással, hogy már nem kettő, hanem három Komárom-Esztergom megyei csapatnak szurkolhatunk, miután a Zsámbék is feljutott a Komárom és a Tatabánya mellé. Bár a Pest megyeiek elveszítették a feljutásért vívott osztályozót a PTE PEAC ellen, a Pápa visszalépése megnyitotta az utat számukra a harmadosztály felé.

Hármuk közül az első meccset egyből Bodó László fiai fogják játszani, méghozzá Zalaegerszegen. A Zsámbék leginkább a bajnokcsapat tagjaira támaszkodik az előttünk álló szezonban, de néhány új, leginkább fiatal játékossal is bővült a keretük. A Zalaegerszeg felnőtt csapata tegnap este játszott az NB I. 1. fordulójában, így lehetnek visszajátszóik az NB III.-as nyitányra. A kék-fehér alakulat egyébként az előző szezonban a 12. helyen végzett, nem voltak kiesési gondjai.

NB III., Nyugati csoport, 1. forduló

ZTE FC II.–Zsámbéki SK

Zalaegerszeg, vasárnap, 11 óra.

Az előző szezonban a 17. helyen végző Komárom harmadosztályú indulása sokáig képlékeny volt, hiszen papíron kiesett, két csapat (Pápa, Vác) visszalépése is szükséges volt ahhoz, hogy a KVSE maradhasson ebben a ligában. Bozsik Péter helyett László Péter lett a vezetőedző és a játékoskeret alaposan kicserélődött. Több alapember is búcsút intett Komáromnak, helyettük főleg fiatal játékosok kerültek a keretbe.

– 11 játékos távozott, így a legnagyobb feladat jelenleg a csapat újjáépítése, természetesen a lehetőségekhez mérten. Másfél hét alatt körülbelül 20 próbajátékos fordult meg az egyesületnél, ebből hetet igazoltuk át, ketten kölcsönbe érkeztek, három fiatal pedig az utánpótlásból került fel. Négy hetünk volt arra, hogy megtaláljuk a játékosokat és felkészüljünk a következő szezonra, ami nagyon rövid idő. A csapatunk nagyon fiatal és több helyi kötődésű játékost is sikerült a kerethez hozni. A labdarúgók nagyon elszántan és keményen dolgoznak azért, hogy minél sikeresebbek legyünk. A feladatunk nem lesz egyszerű, de azon leszünk, hogy a csapat idén ne essen ki az NB III-ból – nyilatkozta a klub honlapjának az újdonsült vezetőedző. A Komárom egyébként a régi ismerős Érdi VSE együttese lép pályára először. A zöld-fehéreknél még az előző szezon végén volt edzőváltás, egyébként a középmezőnyben, a 14. helyen zárták a szezont.

Kolorcity Kazincbarcika SC–Dorogi FC

Komárom VSE–Érdi VSE

Komárom, vasárnap, 17.30.

A Tatabánya is edzőváltás után van, hiszen a távozó Bekő Balázs helyét a korábbi játékos, immár játékos-edző Gyürki Gergely vette át. A mindössze 28 éves Gyürki nagy feladat előtt áll, hiszen Tatabányáról is távoztak alapemberek, de az érkezők frontján is volt mozgás, így nagy kérdés, hogyan kapja el a rajtot a csapat.

– A játékunk tudatos és szervezett lesz: mindenféleképpen kezdeményező játékot szeretnénk játszani, tudatos labdaszerzésre és átmenetekre építve. Ennek eredményeképpen reményeink szerint sok gólszerzési lehetőségünk lesz – nyilatkozta Gyürki a szezonrajtot megelőzően. Az előző szezonban a nyolcadik helyen végző TSC ellenfele a Teskánd lesz, amely újoncként szerepel a harmadosztályban. Az osztályzón kettős győzelmet aratott a zalai alakulat, így megérdemelten került fel az NB III.-ba.

Ami a harmadosztályt illeti, a szezon végén – ahogyan azt már említettük – a három bajnokcsapat osztályozót játszhat a feljutásért, míg a legrosszabb 17., valamint a 18-20. helyezettek kiesnek. A 2023-24-es szezontól 64-re nő a harmadosztály létszáma, a résztvevők négy, 16 csapatos csoportban küzdenek a jelenlegi három, 20 csapatot számláló csoport helyett.

Tatabányai SC–Technoroll Teskánd KSE