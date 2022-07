A tatabányai birkózok ismét remekeltek, ezúttal Horvátországban és Siófokon. Előbbi nemzetközi versenyen, a szabadfogású birkózó, Fekete Benjamin adott számot tudásáról 62 kilogrammban. Katona Géza vezetőedző a Facebookon adta hírül tanonca legújabb eredményét. Ahogyan a bejegyzésben is olvasható, Benjamin nem csak a TSC színeiben lépett a birkózószőnyegre, hanem a magyar válogatott tagjaként is.

Katona Géza vezetőedző közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Benji ragyogóan kezdett: horvát ellenfelét a mérkőzés harmadik percében 10:0 arányban fölényesen legyőzte. Ám a következő mérkőzésén, – ami már az elődöntőt jelentette volna – a fizikailag erősebb azeri ellenfelével szemben verséget szenvedett. A szakosztály vezetőedzője kiemelte, hogy mivel az azeri nem jutott a döntőbe, így ezután Benjámin számára véget ért az Európa-bajnokság.

A mezőnyben, amelyben 21 induló volt, az edző számításai szerint 10. helyen végzett az élsportoló. Katona Géza az egész szakosztály nevében gratulált a sportolónak az első komoly nemzetközi versenyen való helyállásáért.

Nem sokkal később pedig strandbirkózáson vettek részt különböző korosztályokban a tatabányai birkózók. Ungi Lajos edzőtől megtudtuk, hogy a strandbirkózás II. állomásának a siófoki Plázs adott otthont. A strandon rengeteg sportesemény mellett a birkózás is kapta az egyik főszerepet, így a versenyzők nagyobb közönség előtt küzdhettek meg egymással. Az edző kiemelte, hogy a rekkenő hőség ellenére is jól sikerült a megmérettetés. Természetesen, mint minden verseny végén, a növendékek most is jutalomban részesültek, ami a Balaton-parton egyértelműen a jókedélyű pancsolás volt.

Eredmények - U18: Lakatos György 1., Ábrahám Benjámin 3., Mislai Bence szinten a 3. helyen végzett. Felnőtt kategóriában pedig: Réczi Bianka 1., Lázár Csenge 2., Ábrahám Titanilla 1., Deák Zoltán 3. helyezett lett.

Ungi Lajos hozzátette: a strandbirkozas összesen három állomásból áll. Kettőn túl vannak már, így teljes erőbedobással készülnek Turák Pál edző felkészítésével a harmadik próbatételre. Az utolsó verseny Budapesten, a Lupa Beachen lesz, ahol majd a pontok alapján alakul ki a ranglista végleges sorrendje.