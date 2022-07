Az összetartó társaság egyébként évente találkozik egymással, ám most különös apropója is volt a randinak. A kétszeres vb-győztes csapattagja, Ági, aki párosban még egy világbajnoki ezüstérmet is begyűjtött Kristyán Zsuzsával az oldalán, most töltötte be a hetedik ikszet. A hölgykoszorú stílszerűen a tekepályán gyűlt össze. Itt volt a nagy csapat tagjai közül Holczer Lászlóné, Hursán Zsófia, Tóth Katalin, Tompa Györgyné és Bíró Erzsébet, hogy együtt köszöntsék a Tatabányai Bányász tekés legendáját.

Holczer Lászlóné, anno a Kőbányai Porcelán, Tompa Györgyné, a Szegedi EOL, míg Vati Ágnes, a Tatabányai Bányász SC színeiben kétszer is megnyerték a világbajnokságot 1974-ben és 1976-ban. A jó hangulatú, vidám összejövetelen végül is hetven szál gyertyát fújtak el az örökifjú hölgyek az ünnepi tortán, Ági „tiszteletére”.