Fantasztikusan szerepeltek a magyar fiatalok a szlovákiai Besztercebányán zajló XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) második, keddi versenynapján, és összesen kilenc érmet, közte három aranyat nyertek. A teljesítmények közül kiemelkedik az atlétáké, akik öt döntőben voltak érdekeltek, és mindegyikben a dobogóra állhattak.

A leány távolugrók fináléjában bízhattunk a nyergesújfalui, a Tatabányai SC-Geotech színeiben versenyző Rózsahegyi Bori remeklésében, hiszen a legjobb eredménnyel (597 cm) kvalifikálta magát a döntőbe. A TSC fiatalja aztán be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, a második kísérletére 16 centit javított az egyéni csúcsán, és 616 centiméterrel a verseny élére állt. A folytatásban ezt senki nem tudta túlszárnyalni, sőt az EYOF második legjobb eredménye, a 601 centiméter is az ő nevéhez köthető, így teljesen megérdemelten nyert aranyérmet.

A Tatabányai Sport Club közösségi oldalán számolt be arról, hogy Bori edzője, Henyecz László miként vélekedett az elképesztő, szenzációs teljesítményről.

Bori ma hihetetlenül felszabadultan állt ki a pályára, mosolygott, és éreztette a közeggel, hogy itt ma ő csakis nyerhet. Az első ugrás ma sem sikerült, de másodikra 616 centire ugrott, és ezzel új egyéni csúcsot ért el. Hozzá kell tenni, az egész mezőnyben csak Bori ért 600 centiméter fölé, ráadásul kétszer is. Hihetetlenül nagy öröm és boldogság ez neki, nekem, nekünk. Még a könnyem is kicsordult!

– fogalmazott a büszke tréner.

A fiú kalapácsvetők viadalán Szabados Ármin is az aranyra esélyesek között szerepelt, és ez még akkor is így volt, amikor az első három kísérletéből kettő is érvénytelen lett. Szabados végig bízott a jó eredményben, és az ötödik dobására 72,64 méterrel az élre állt. Innen már senki nem tudta lepipálni, így az övé lett az újabb aranyérem Besztercebányán.

A fiúk 100 méteres síkfutódöntőjében este nagy izgalommal vártuk Deák Zalán szereplését, hiszen ő tudta az idén a legjobb időt bemutatni a finálé résztvevői közül. Az ifjú sprinter nagyon koncentráltan lépett a rajtgéphez, majd jó rajtot követően ellépett a vetélytársaitól, és 10,59 másodperces egyéni csúccsal repesztett át a célvonalon elsőként, ezzel megszerezve a magyar küldöttség harmadik aranyérmét kedden (összességében a negyediket).

Parádésan szerepelt 1500 méteren Szirbek Albert is, aki a verseny elején az élre állt, és nagyjából 1000 méterig diktálta a tempót a többieknek. A döntőben többen is eszeveszett hajrába kezdtek, de Szirbek bírta a végét, és 4:02,69-es időeredménnyel a második lett az olasz színekben induló Latena Cervone (4:02,30) mögött.

Az aranyérem is sokáig Kovács Alexandra szeme előtt lebeghetett, aki a lányok 5 km-es gyaloglásában harmadmagával hagyta le jócskán a kihívóit, ám félperces, kiállásos büntetést kapott, ami után már csak a dobogót tűzhette ki célként. Kovács azonban nagyon szeretett volna érmet, és remek hajrával oda is ért a harmadik helyre 23:17,79 perces egyéni legjobbal.

Délután a magyar küldöttség második érmét szerezte a cselgáncsozó Szeleczki Szabina, aki a 44 kilósok között a negyeddöntőben a török Zilan Ertem, az elődöntőben pedig az osztrák Tanzila Muntsurova ellen nyert, és már készülhetett is az aranymeccsre. A döntőben az ifjúsági Európa-bajnok holland Vera Wandel várt a magyar lányra, aki ezúttal nem bírt kihívójával, és három intést összegyűjtve a hosszabbításban vereséget szenvedett, de így is nagy dicséretet érdemel, hiszen ezüst­érem lett a jutalma.

Az úszók Elekes Tamara hétfői, 400 vegyesen nyert aranyérmét (Elekes 4:52,69-es idővel, több mint két másodperccel előzte meg második helyezett dán riválisát) követően is kitettek magukért, és három bronzzal gyarapították a magyar éremkollekciót. Zámbó Virág 200 m pillangón 2:17,20 perces idővel csapott a célba harmadikként, Szabó Dóra 200 m háton nyert bronzot 2:16,37 perces időeredménnyel, míg ugyanúgy a dobogó harmadik fokára állhatott fel Kovács-Seres Hunor, aki 15:29,36 perc alatt teljesítette az 1500 m gyorsot. Az úszók között több magyar is döntőben volt érdekelt. Király Flóra 400 m gyorson a hatodik (4:25:44), Kováts Alex 100 m háton a nyolcadik (58,17) lett.

Folytatták jó szereplésüket a kosárlabdázó lányok, és a második csoportmeccsüket is megnyerték. Debreceni Eszter együttese ezúttal a szlovénokat győzte le 59-52-re, és már biztosan elődöntős. A válogatott legeredményesebb játékosa a 14 pontig jutó Vasi Hanna volt. A leány kézilabda-válogatott is győzött a második összecsapásán. A Penszki Gergely által irányított gárda 26-22-re nyert a rivális, komoly játékerőt képviselő Dánia ellen.

A magyar küldöttség eddig remekül szerepel az EYOF-on, hiszen 4 arany-, 2 ezüst- és ugyancsak 4 bronzéremmel a második helyen áll az éremtáblázaton Olaszország mögött – 29 nemzet közül.