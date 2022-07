Hartmann-Orbán Sára, szervező, vezető edző beszámolója szerint a 40. Szent István Kupán a helyiek mellett ajkai, dorogi, győri, óbudai, soproni és szombathelyi sportolók is vízbe szálltak. A megmérettetésen azok is versenyezhettek, akik nem rendelkeznek igazolással a Magyar Úszó Szövetségnél. A versenyzők hat korosztályban álltak rajthoz. Az eredmény sokat számított, hiszen a sportolók pontokat szerezhettek csapataiknak, a legeredményesebb klub vihette haza a Szent István Kupát.

Hartmann-Orbán Sára tájékoztatása szerint a rendező egyesület növendékei idén erre a megmérettetésre készültek a legtöbbet. A nap különlegessége a bemutatóúszás volt, ahol a helyi klub huszonhét kezdő úszója próbálhatta ki a versenyzést. Népszerű volt a 3x50 méteres családi váltó is, mely esztergomi győzelemmel zárult.

A versenyzőknél rengeteg egyéni csúcs született, az esztergomi úszók összesen tizenegy aranyérmet, nyolc ezüst­érmet és tizenegy bronzérmet zsebeltek be, a csapat második lett az összesített pontversenyben. Az eredményhirdetés során különdíjat kapott a legeredményesebb esztergomi lány és fiú úszó, Ráczkevy Janka és Kemenes Mátyás, valamint a legszorgalmasabb esztergomi versenyzők, Bérczi Boglárka és Pap Kristóf is. A legjobb edző díját a óbudai Római SE edzői, Gyepes Lajos és Gyepes Ádám kapták meg, akik egy paraúszó versenyzőt is indítottak. Az okleveleket és az érmeket, valamint a kupát Erős Gábor országgyűlési képviselő adta át. Az Esztergomi Úszó Klub köszöni az önkormányzatnak a támogatást és dr. Bense Tamás gyermekorvosnak a különdíjakat.