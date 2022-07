Labdarúgás Csütörtök délután közzétette az MLSZ, hogy a harmadosztályban induló 60 csapat közül melyik hová kerül besorolásra. Ahogy az elmúlt években kivétel nélkül, úgy most is a Nyugati-csoport lesz "érdekes" számunkra a harmadosztályban, hiszen a Tatabányai SC, a Komárom VSE és a Zsámbéki SK is itt fog szerepelni. Hosszú évek után ez lesz az első olyan szezon, ahol három csapatnak is szurkolhatunk.

A Nyugati-csoport 20 alakulata közül lesznek régi ismerősök is. Ide kapott besorolást a Balatonfüred, amely a 13. helyen fejezte be a szezont. A Bicske, amely szintén nem ismeretlen, és közel is található. A Budaörs csapatát sem tehetjük be a "sötét ló" skatulyába, hiszen több korábbi tatabányai játékossal, és Bekő Balázzsal a kispadon célozza meg az azonnali visszajutást. Hasonló lesz a célja a III. Kerület csapatának, amely két évvel ezelőtt nyerte meg a bajnokságot, az előző szezonban viszont kipottyant, most Aczél Zoltán vezetésével szeretnének visszajutni. Szintén ellenfél lesz az "újonc" Csorna, ám csak nevében újonc, hiszen a Győr-Moson-Sopron megyei alakulat hosszú éveket töltött a harmadosztályban, most pedig a Pest megyei bajnok Gödöllő osztályozón való búcsúztatása után került vissza az NB III.-ba. A zöld-fehér alakulatok közül az Érd és a Győr II együtteseit nem kell bemutatni, mindkettő a harmadosztály tagja volt az előző kiírásban is. Ugyanez igaz a Nagykanizsa, Fehérvár II., Gyirmót II. trióra is - utóbbinál a "nagycsapat" ugyan kiesett az NB II.-be, de a tehetséges fiatalok ugyanúgy a kettes csapatban szerepelhetnek majd, tavaly épp a Komárom előtt zárt a sárga-kék gárda. A megfiatalított kerettel, és új edzővel nekilendülő Kaposvár is az ellenfelek között lesz, ahogy a tavaly újoncként bennmaradó Kelen SC is.

Nem csak a Zsámbék lesz az egyetlen újonc a harmadosztályban, hiszen nem meglepő módon a Fejér megyei Mór VSE is itt áll rajtkőre. Az osztályozó nélkül feljutó csapatban több, korábban Komárom-Esztergom megyében futballozó játékos is helyet kaphat. A Teskánd kettős győzelemmel, nagyon magabiztosan lépett fel az NB III.-ba a megyei bajnokság megnyerését követően, így kíváncsiak leszünk, hogy mit mutatnak a harmadosztályban. A Gyirmóton és a Fehérváron kívül a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg második csapata is a Nyugatiban fog szerepelni, és ide kapott besorolást a Veszprém is. A Zsámbékot az osztályozón búcsúztató PTE-PEAC a Közép-csoportban fog indulni fennállása során először. A Nyugati-csoportból az előző szezonhoz képest a Mosonmagyaróvár feljutott a másodosztályba, a BVSC átkerült a Keleti-csoportba, a Pápa pedig visszalépett. A Sopron, az Andráshida és a Gárdony kiesett.

A Nyugati-csoportban induló csapatok listája: Balatonfüredi FC, Bicskei TC, Budaörsi SC, Csornai SE, Érdi VSE, ETO FC, FC Nagykanizsa, Fehérvár FC II., Gyirmót FC II., Kaposvári Rákóczi FC, Kelen SC, Komárom VSE, Mór VSE, Puskás FC II., Teskánd KSE, Tatabányai SC, III. Kerület TVE, VLS Veszprém, ZTE FC II., Zsámbéki SK.