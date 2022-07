Mint arról korábban beszámoltunk, eldőlt, hogy a megyei klubok mely bajnokságba neveztek az előttünk álló szezonra. Több változás is volt, az első osztály 12, a másodosztály 16, a harmadosztály 2x12 csapattal indul majd útnak. Most az is kiderült, hogy a harmadosztályba kerülő klubok milyen ellenfelek ellen mérkőzhetnek meg augusztustól.

A déli csoportban 12 alakulat fog elindulni, az előző szezon is ennyivel kezdődött meg. A bajnoki címet szerző Dunaalmás nem itt indul, ahogy a második helyen végző Bakonysárkány sem – utóbbi a másodosztályban indít együttest. A két évvel ezelőtt bajnok, tavaly harmadik helyen záró Gesztes lehet a bajnoki cím egyik várományosa, ám a másodosztályból kieső Bana is ott lehet az élén. Újra lesz csapat Rédén, a Császár pedig az eteiekkel indít közös csapatot a harmadosztályban. Az alsóházban végzett alakulatok közül mindenki nevezett, a menet közben kizárt Oroszlány is megpróbálkozik újra. A déli csoportban induló csapatok listája: Bakonyszombathely KSE, Banai KSK, Bársonyos SK, Bokod FCE, Császár-Ete, Csémi SE, Dad SE, Gesztesi SE, Oroszlányi SZE, Réde KSE, Szákszendi SE, Tárkány SE.

Északon a bajnoki címet nyerő Tardos nem kívánt feljebb lépni, ráadásul a déli csoportban bajnok Dunaalmás is idekerült, így az a furcsa helyzet állt elő, hogy két bajnokcsapat is az indulók között lesz. Ezen kívül a másodosztályban sokáig listavezető Pilis­marót is ide pottyant vissza, mert ugyan hiába nem végeztek kiesőpozícióban, mégis csak a harmadosztályban indulnak, így ez a három alakulat már kapásból esélyes az aranyéremre. Az előző szezonban második, harmadik és negyedik helyen végző Dunaszentmiklós, Zsámbék II., Baj trió azonban élt a másodosztályú felkéréssel, így ez a három alakulat búcsút intett a harmadosztálynak. A Pilismaróthoz hasonlóan cselekedett a másodosztályban a középmezőnyben végzett Süttő, amely eddig két csapatot is indított, de most csak egyet fog, azt pedig a harmadosztályban. Újra lesz foci Annavölgyön (bár tavaly is csak pár fordulóig bírták), illetve a Vértesi Erőmű pályáján is újra pattogni fog a labda – már ami a felnőttet illeti, hiszen utánpótlás- és öregfiúkmeccsek eddig is voltak. A harmadosztály északi csoportjában induló csapatok: Annavölgyi BSE, Bajnai SE, D.M.A.C. Dunaalmás, Naszály SE, Pilismarót SC, Süttői SC, Szárligeti SE, Szomódi SE, Tardosi FC, TABAK, Vértesi Erőmű SE, Vértestolnai TE.