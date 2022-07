Első edzőmeccsét játszotta a Gyürki Gergő vezette Tatabányai SC a Gyirmót ellen, idegenben. A Bányász a Balla – Hajas, Német, Krupánszki, Hadobás – Molnár T., Kovács I., Szegleti, Angyal – Gyürki, Kocsis G. összeállításban kezdte az első félidőt, ami nem hozott gólt. A második játékrészben a Lóth – Márton, Krupánszki, Székely, Hadobás – Bíró Á., Hajas, Kovács I., Szegleti, Szegő – Árvai összeállításban szerepelt a TSC, amely a 60. percben hátrányba került, de Árvai Dániel találatával egyenlített, így 1-1-el zárult az első edzőmérkőzés.

Szintén pályán volt a Dorogi FC is a hétvégén, méghozzá már a harmadik edzőmeccsét tudta le a Fenyvesi-legénység. Az ellenfél a szlovák másodosztályban szereplő Somorja (FC ŠTK 1914 Šamorín) volt. A találkozót a Dorogi FC 4-3-ra nyerte. A kezdőcsapatot Borsos, Nagyházi, Berkó, Lakatos, Papp, Tóth, Letenyei, Albert, Rácz, Magyari, és Barna alkották, csereként pedig még Molnár, Ferkó, Lustyik, Paudits, Vígh, Szedlár, és Harmat léptek pályára. A gólokat Magyari, Albert és Paudits szerezték, előbbi kettőt is. Érdekesség, hogy mindhárman most nyáron érkeztek, utóbbi kettő volt már a Dorog játékosa. A Komárom VSE is pályán volt, 2-1-es vereséget szenvedett a szintén NB III.-as Iváncsa ellen. A komáromiak legközelebb 13-án, a Lipót otthonában játszanak.