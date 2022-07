Az OSE-hoz új játékosok is csatlakoztak már a közelmúltban. A 23 éves Werner Viktor a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia növendékei közül jutott fel az NBI/A csoportba és volt több szezonon keresztül a Sopron KC játékosa. Érkezett még Pápai Máté is, aki 2017-ben távozott a MAFC együtteséből és az Egyesült Államokban folytatta pályafutását. Az egyetemi éveit Floridában töltötte, és az NCAA-ben szereplő Florida Tech Panthers csapatát erősítette. A 2021/22-es szezonban nem csak a Párducok, de Máté is kiemelkedően teljesített a Sunshine State Konferenciában. A lepattanó és blokk átlagban is a top 10-ben szerepelt, a december eleji Thanksgiving Tournamenten pedig beválasztották a torna All-Star csapatába.