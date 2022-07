Az első fordulót rendezték az NB III.-ban, és hosszú évek után ezúttal három megyei csapatnak is szurkolhattunk. Legelőször az újonc Zsámbéknak, amely tegnap délelőtt kezdett a Zalaegerszeg második csapata ellen idegenben. Bodó László csapata több új igazolással utazott el Zala megyébe, ötük a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, míg kettő csereként szállt be. Ebből hárman meg is felelnek az NB III. új szabályozásának, miszerint egy 2004-ben, vagy később született játékosnak a pályán kell lenni. Az újonc bemutatkozása végül nem sikerült rosszul, hiszen gól nélküli döntetlennel ért véget a párharc.

Az alaposan átalakult Komárom VSE is fiatalított a nyáron, az új érkezők közül egyedül Katona Attila lóg ki a sorból a maga 41 évével. László Péter csapatában négyen mutatkoztak be az új játékosok közül, de egyedül a 2004-es születésű Torma nem lépett ezidáig pályára a harmadosztályban. Az ellenfél a régi ismerős Érd volt, a két csapat az elmúlt években alaposan kiismerte egymást. A Pest megyei gárda talán jobban egyben maradt a nyáron (ráadásul a Komáromnak sokáig az sem volt biztos, hogy az NB III-ben indul), ami a különbséget jelentette ezen az összecsapáson, és Szabó találatával a zöld-fehér Érd vitte haza a három pontot.

A Tatabánya is hazai közönség előtt kezdte meg a bajnokságot, immáron a korábbi edző Bekő Balázs és több alapember nélkül. Az új igazolások közül csak Molnár Tibor kapott helyet a kezdőcsapatban, bár neki cseppet sem ismeretlen a Grosics Stadion, hiszen a Budaörs játékosaként évekig ez volt számára a hazai pálya.

Gyürki Gergely csapata gyorsan hátrányba került, de Árvai két perccel később válaszolni tudott, majd a 32. percben a vezetést is megszerezte. Még a szünet előtt az előbb említett Molnár is letette a névjegyét, de Teskád-góllal vonultak a csapatok a pihenőre. A Teskánd egyébként újoncként jutott fel a harmadosztályba, a Zala megyei első osztály mellett az osztályozó mindkét mérkőzését magabiztosan nyerte meg. Ezt a találkozót viszont nem tudta, miután a Tatabánya még két gólt szerzett, így 5-2-re nyert. A másfél hete mindössze 17. születésnapját ünneplő Angyal Dániel megszerezte élete első felnőttbajnoki gólját. A Bekő Balázs vezette Budaörs 3-1-es vereséggel kezdte a bajnokságot.

NB III., Nyugati csoport, 1. forduló

ZTE FC II.–Zsámbéki SK 0-0

Zalaegerszeg, vezette: Dombi O. (Sáfárik P. J., Füledi D. L.).

ZTE: Németh E. – Jóna, Vert (Kovács R., 67.), Dóczi, Klausz, Bedővári, Csóka, Papp (Fábián, 84.), Boros, Kámi (Kryvotsiuk, 84.), Györe (Bedő, 46.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Zsámbék: Terjék – Somogyi (Csóri, 72.), György, Orosházi, Sugár, Tolnay (Barlangi, 77.), Zsuppán (Áprily, 77.), László (Haupt, 72.), Csabafi (Mártonfi, 60.), Lőrinczy, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.



Komárom VSE–Érdi VSE 0-1 (0-0)

Komárom, vezette: Iványi G. (Jakab B., Kondákor T.).

Komárom: Bánfalvy – Peszmeg (Katona, 87.), Nagy T., Tóth, Köles, Szecsődi, Horváth M., Torma (Pulai, 82.), Nagy L. (Simigla, 71.), Schiller, Nagy Z. (82.). Vezetőedző: László Péter.

Érd: Kertész – Gubacsi, Morvai, Kürti (Csoma, 71.), Farkas (Gajda, 90.), Németh, Pál (Molnár, 83.), Szabó, Pallai, Fülöp, Göblyös. Vezetőedző: Ebedli Zoltán.

Gólszerző: Szabó (69.).

Tatabányai SC–Technoroll Teskánd KSE 5-2 (3-2)

Tatabánya, vezette: Horváth M. (Halmai K., Turi M.).

Tatabánya: Balla – Árvai (Szél, 76.), Hadobás, Kovács I., Bíró (Angyal, 71.), Szegleti, Katona (Kocsis, 20.), Hajas, Molnár T., Székely, Letenyei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Teskánd: Pergel D. – Szinay (Molnár A., 83.), Pergel B., Hetesi, Potyi, Bailo (Őr, 76.), Bontó, Simonfalvi, Fábián (Gyarmati, 65.), Bolla, Lórántfy (Borbács, 83.). Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Árvai (9., 32.), Molnár T. (39.), Szegleti (74.), Angyal (91.), illetve Lórántfy (7.), Bontó (46.).