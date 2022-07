Az NB II.-ben szereplő Dorogi FC kerete alaposan átalakul, nagy a mozgás Fenyvesi László csapatánál. Legutóbb Albert Ádám, Lakatos Csaba és Gyurácz András leigazolásáról számoltunk be, most pedig Lustyik Levente is piros-fekete szerelést öltött. A 23. életévében járó középpályás Orosházán kezdte a futballt, majd több évre a Hódmezővásárhely FC utánpótlásába került. 2013. nyarán Budapestre tette át székhelyét, az MTK soraiban fejlődött tovább, ahol később első felnőtt tétmérkőzéseit is megélhette az NB III-ban.

Az osztálylépésre a Békéscsabán lett lehetősége, két szezont töltött a kelet-magyarországi csapatnál, majd az akkor szintén NB II-es Gyirmóthoz szerződött. Az elmúlt évben az NB III Nyugati csoportjában játszott a Kelen SC játékosaként, a korábbi utánpótlás válogatott játékos teljesítménye pedig meggyőzte a dorogi szakmai stábot az elmúlt hetekben, így pályafutását a Dorogi FC-nél folytatja.

Kapusposzton is van változás a csapatnál. Murstis Roland távozásáról már beszámoltunk. Az elmúlt szezonban mellette a legtöbb játéklehetőséghez jutó kapus, Tulipán Ákos 13 alkalommal állt a dorogiak gólvonalára a kezdőcsapatban, amely során stabil teljesítménnyel segítette a csapatot az NB II-ben. Új szerződése a megállapodás értelmében újabb egy évre köti össze a feleket.

− Az előző két évben, amit Dorogon töltöttem, nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy még egy évig itt focizhatok. Amikor lehetőséget kaptam, beleadtam mindent, és próbáltam a legjobb teljesítményt kihozni magamból, a jövőt illetően is igy gondolkozom. Ha a csapat sikeres, akkor én is, ezt tartom szem előtt. Hajrá Dorog! − nyilatkozta új szerződése aláírását követően a hálóőr.

Ők érkeznek - Albert Ádám (Dabas-Gyón), Borsos Vilmos (Paks), Dani Zoltán Antal (SC Sopron – kölcsönből vissza), Gyurácz András (Budaörs), Kovács Olivér (Szolnok), Lakatos Csaba (Szolnoki MÁV), Lustyik Levente (Kelen SC), Magyari Szilárd (Soroksár), Molnár Zsombor (Vasas – kölcsönbe), Paudits Patrik (Kecskemét)

A Dorogi FC felnőttcsapatában már bemutatkozó Belányi Balázs ugyanakkor az idei évet az NB III.-ban fogja tölteni, méghozzá a Komárom VSE együttesénél.

− A fejlődésem érdekében, a kölcsönadás mellett döntöttünk a szakmai stábbal. Mindent meg fogok tenni, hogy minél többet védhessek az NB III-ban és egy érettebb, tapasztaltabb kapusként térhessek vissza. Sok sikert kívánok a klubnak és a csapatnak egyaránt a szezonra, szurkolni fogok a jó szereplés érdekében. Örülök ennek a lehetőségnek, köszönöm mindenkinek a segítséget és támogatást! − nyilatkozta a DorogiFC.hu-nak a fiatal kapus.

A piros-fekete klub vasárnap este edzőmérkőzést játszott a szintén NB II.-es Ajkával, végül Fenyvesi László csapata 1-0-ra nyert. A kezdőcsapatban Molnár, Berkó, Lénárth, Gyurácz, Papp, Barna, Tóth, Albert, Szedlár, Magyari, és Paudits kapott helyet, csereként Kovács, Lakatos, Ferkó, Lustyik, Kapornai, Sztojka, Rácz, Szerencsi, Szalai, Nagyházi, és Vígh szállt be. Vasárnap már tétmeccsen lép pályára az együttes, a másodosztály nyitómeccsén Kazincbarcikára látogat.

Ők távoznak - Girsik Áron (Siófok), Izing Martin (?), Hajdú Roland (Soroksár – kölcsönből vissza), Horváth Roland (BVSC), Lőrincz Attila (?), Mursits Roland (Haladás), Nyíri Vince (Haladás), Szabó Lukas (szlovák-magyar, STK Samorín – Szlovákia), Zabari Dávid (Hódmezőváráshely)