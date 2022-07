A dorogifc.hu beszámolója szerint Tóth László technikai vezető nyitotta meg az eseményt, amikor is a megjelent szurkolók mellett, Sitku Illés sportigazgatót, Bene Ferenc szakmai igazgatót, Fenyvesi László vezetőedzőt, valamint a játékosok közül az újonnan érkező Kovács Olivért, illetve Lénárth Tamás csapatkapitányt köszöntette a dorogi Intézmények Háza előadó termében.

Sitku Illés örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy az elmúlt évekkel ellentétben, amelyet a Covid-járvány okozott, most újra lehetőségünk volt a szurkolói ankét megrendezésére. Ezt követően a klub háza táján bekövetkezett változásokról ejtett szót, többek között a szakmai stáb összetételének változásáról. Elmondta, Bene Ferenc a szakmai igazgatói, Jánosi Dániel az asszisztens edzői, és az aktív pályafutását befejező játékos, Dlusztus András, a rehabilitációs edzői feladatokat látja el. Hozzátette azt is, Havrán József erőnléti edző a Vasas FC-hez távozott.

A nyári átigazolási időszakban szerződtetett játékosok bemutatásával folytatta gondolatmenetét a sportigazgató, és szó esett Tulipán Ákos, Szerencsi Miklós, Tóth Barnabás és Vígh Ádám szerződéshosszabbításáról is. Két fiatal tehetségünk előrelépése is témát szolgáltatott, hiszen Ferkó Máté és Harmat Zsombor személyében a dorogi utánpótlás újabb két reménysége bizonyíthatja rátermettségét a jövőben a felnőttek között – előbbi élete első profi szerződését kötötte a klubbal –, de a keret tagja lesz továbbra is Pohner Zsolt is. A sportigazgatónk arról is beszélt, hogy a tavalyinál nehezebb bajnokságra számít, minimális célként az utolsó öt hely elkerülését tűzte ki a szakmai stábbal egyetértésben.

Bene Ferenc szakmai igazgató előszőr is nagy megtiszteltetésként említette meg annak a lehetőségét, hogy újra a Dorogi FC sikereiért dolgozhat, miután egykor játékosként és a közelmúltban szakmai igazgatóként volt a klub fontos tagja. Az egyesület a szívéhez nőtt. Célja, hogy minden tudásával és tapasztalatával segítse a játékosok és a szakmai stáb mindennapjait és nagyon bízik benne, hogy egy olyan időszak kezdetén járnak, amelyben a csapat és a szurkolók is újra egymásra találnak.

Fenyvesi László vezetőedző az elmúlt hét év eddigi legsikeresebb őszi teljesítmény után a legnagyobb csalódást okozó tavaszként jellemezte a 2021-2022-es szezont. Elmondta azt is, hogy céltudatos munkával igyekezett a stáb megerősíteni a keretet. Különösen fontosnak tartották, hogy a támadószekció ütőképesebb legyen annak érdekében, hogy kreatívabb, gyorsabb és gólerősebb csapata lehessen a Dorognak a jövőben, de a védelem stabilizálása is fontos nyári feladat volt.