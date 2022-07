Mint arról korábban beszámoltunk, az NB III. Nyugati-csoportjában szereplő Tatabányai SC leigazolta a Budaörstől érkező Molnár Tibort. Pénteken aztán újabb érkezőt jelentett be a klub: Szegő Imre Mosonmagyaróvárról igazol a klubhoz, méghozzá kölcsönben.

A 22 éves, jobblábas játékos az előző szezonban kereken száz pontot gyűjtő, és ezzel bajnok Mosonmagyaróvár játékosa volt, ahol kétszer kapott a kezdőcsapatban helyet, és hatszor állt be csereként, de így is hatszor eredményes volt. Összehasonlításképp a Tatabánya legeredményesebb játékosa tavaly a vezetőedzővé avanzsáló Gyürki Gergely volt a maga tíz találatával.

Szegő a mosonmagyaróvári szezonját megelőzően a szintén harmadosztályú BKV Előre kulcsembere volt, akkor 30 találkozón volt a kezdőcsapat tagja, és 10 gólt szerzett.

“A tréningeken Imre jól dolgozik, láthatóan érzi a kaput. Érkezésével tovább erősödtünk” - fogalmazott Gyürki Gergely, vezetőedző a TSC Facebook-oldalának.