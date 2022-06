„Köszönhető” annak, hogy a Nyugati-csoportban, épp a Tatabányai SC előtt végző Perutz FC önkormányzati okok miatt a következő szezonban nem vállalja a harmadosztályt. A pápaiak visszalépése miatt a feltöltési sorrend első helyén álló Zsámbéki SK-t kérte fel az MLSZ az NB III.-ban való szereplésre. Bodó László csapata azért állt a feltöltés első helyén, mert az egész országot figyelembe véve a legjobb teljesítménnyel nyerte meg a bajnokságot.

Csütörtök délután aztán az MLSZ elfogadta mind a hatvan beadott nevezést, melyből hivatalosan is kiderült, hogy a következő szezont a megyei bajnokunk az NB III.-ban kezdi majd. A csoportbeosztás később lesz, így arról még nincs információ, hogy a Közép-, vagy a Nyugati-csoportba kerül majd a zöld-fehér együttes. Az viszont biztos, hogy a Komárom VSE nem menekült meg.

Ugyan a legjobb 17. helyen záró együttes volt a három harmadosztályú csoportban, ez mégsem volt elég a bennmaradáshoz, hiszen a Vasas és a Kecskemét is indít tartalékcsapatot az NB III.-ban, a Pápán kívül pedig más együttes nem lépett vissza a szerepléstől. Így tehát az edzőváltáson átesett Tatabányai SC-n kívül a Zsámbéki SK lesz a második megyei csapatunk az NB III.-ban.

Régi ismerősként találkozhatunk a harmadosztályban a Bicskével, az Érddel, a második csapatok közül a Győrrel, a Fehérvárral, a Puskás Akadémiával, a Zalaegerszeggel is, míg új feljutóként vélhetően a Tatabánya biztos megmérkőzik a Mórral is. Bekő Balázs ellenfélként térhet majd vissza megyénkbe, hiszen a Budaörs is a harmadosztályban szerepel majd.