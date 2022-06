A Komáromi Kajak-Kenu Nagydíjat első alkalommal 1959. szeptember 26-27-án rendezték meg a Holt-Vágon. Az észak-komáromi Spartak vízisport osztálya szervezte, ezért az evezősökön kívül a jacht- és vitorlássport szerelmesei is versenyeztek. Összességében aznap nyolc sportoló érkezett Prágából, tizenhárom Pozsonyból, tizenegyen Nyitráról, tízen Párkányból és negyvenen Komáromból. A megmérettetésre meghívást kapott a Csehszlovák Kajak-Kenu Szövetség vezetője is, Oskar Halý, mondta el Demin Viktor, a Komáromi Kajak-Kenu Klub vezetője. A klubvezetőtől azt is megtudtuk, hogy mivel az akkori rendezvény támogatója a helyi hajógyár volt, a megmérettetés hivatalos neve ekkor még a Komáromi Hajógyár Nagydíja volt, egészen a 2000. évig bezárólag.

Jelenlegi nevét 2002-től viseli a verseny, amely 1959-től kezdve minden évben megrendezésre került. Napjainkban már nemzetközi szintű versennyé vált, hiszen nem csupán Szlovákia különféle klubjaiból érkeznek evezősök, hanem külföldről is.

Idén 409 versenyző érkezik Magyarországról, Olaszországból és természetesen Szlovákiából. A komáromi klubot 65 versenyző képviseli. A nagydíjon kívül megrendezésre kerül a 7. Halmos Béla Emlékverseny is, amelyen a legjobb, 500 m-en szereplő C1-es versenyző kap egy vándorserleget.

A verseny a széles közönség számára is megtekinthető lesz, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők. A részletes programról a Komáromi Kajak-Kenu Klub tájékoztatójában olvashatunk.