– A Budafok véleményem szerint a teljes NB II-es mezőny legerősebb csapata. Amellett, hogy hibátlanul teljesítettek az alapszakaszban, a Hepp-kupában is a harmadik helyen végeztek. Mi sok viszontagság után, több kulcsjátékosunk elveszítése után szereztük meg a bravúros második helyezést a Nyugati csoportban és most is bizonyítani szeretnénk azoknak, akik szorítanak nekünk. Nem mi vagyunk az esélyesek, ez a párharc jutalomjáték lesz a számunkra. Az NB II, 56 csapatából bejutottunk a legjobb nyolc közé, a célunkat ezzel már teljesítettük – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Kláris Zoltán, a Lions edzője. A Budafok ugyanis az NB II. Nyugat "A" csoportjának megnyerésével jutott tovább úgy, hogy mind a 30 mérkőzését megnyerte, átlagban 42 ponttal.

A mérkőzés előtt kerül fel az oroszlányi csarnok falára Jugovics József, az egyetlen Oroszlányról behívott felnőttválogatott kosaras meze, amelyben 1969-ben játszotta egyetlen válogatott mérkőzését, valamint a '80-as évek legendás oroszlányi csapatának játékosa, Nagy "Guba" Imre szerelése is.

Kosárlabda, NB II., férfi, negyeddöntő, 1. mérkőzés

MVM-OSE Lions II.–Budafok

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, péntek 19.10